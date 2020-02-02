النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم: "ساعة النشاط" ليست مرتبة ومهلة سنة لتنظيمها

أكد أنها ستصبح مفيدة للطلاب والطالبات

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن توجهه حيال ساعة النشاط، مشيراً إلى أنه وضع مهلة عام أمام المختصين من أجل تنظيمها.

وقال "آل الشيخ" خلال لقائه صباح اليوم بعدد من التربويين في المنطقة الشرقية: إن "ساعة النشاط قائمة حالياً لكنها ليست مرتبة وليست واضحة المعالم، ومنظمة بدليل تنظيمي، وأنه وضع مهلة سنة للمختصين في التعليم لإعداد دليل تنظيمي واضح المعالم لساعة النشاط، حتى تصبح مفيدة للطلاب والطالبات وتخدم مصلحتهم، ولا تكون مجرد مضيعة وقت للطلاب والمعلمين".

وأعرب عن ثقته وإيمانه بإمكانية الاستفادة من ساعة النشاط، مشيرًا إلى أنه لا يرى إلغاء أي قرار دون أن تثبت سلبيته.

وكان وزير التعليم قد زار عددًا من المنشآت التعليمية في المنطقة الشرقية صباح اليوم الأحد، كما وقف على بعض المشاريع والمدارس المتعثرة.

وزير التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم: "ساعة النشاط" ليست مرتبة ومهلة سنة لتنظيمها
سبق

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن توجهه حيال ساعة النشاط، مشيراً إلى أنه وضع مهلة عام أمام المختصين من أجل تنظيمها.

وقال "آل الشيخ" خلال لقائه صباح اليوم بعدد من التربويين في المنطقة الشرقية: إن "ساعة النشاط قائمة حالياً لكنها ليست مرتبة وليست واضحة المعالم، ومنظمة بدليل تنظيمي، وأنه وضع مهلة سنة للمختصين في التعليم لإعداد دليل تنظيمي واضح المعالم لساعة النشاط، حتى تصبح مفيدة للطلاب والطالبات وتخدم مصلحتهم، ولا تكون مجرد مضيعة وقت للطلاب والمعلمين".

وأعرب عن ثقته وإيمانه بإمكانية الاستفادة من ساعة النشاط، مشيرًا إلى أنه لا يرى إلغاء أي قرار دون أن تثبت سلبيته.

وكان وزير التعليم قد زار عددًا من المنشآت التعليمية في المنطقة الشرقية صباح اليوم الأحد، كما وقف على بعض المشاريع والمدارس المتعثرة.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
06:52 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
07:58 PM

وزير التعليم: "ساعة النشاط" ليست مرتبة ومهلة سنة لتنظيمها

أكد أنها ستصبح مفيدة للطلاب والطالبات

A A A
محمد عبيد - الدمام
6
3,615

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن توجهه حيال ساعة النشاط، مشيراً إلى أنه وضع مهلة عام أمام المختصين من أجل تنظيمها.

وقال "آل الشيخ" خلال لقائه صباح اليوم بعدد من التربويين في المنطقة الشرقية: إن "ساعة النشاط قائمة حالياً لكنها ليست مرتبة وليست واضحة المعالم، ومنظمة بدليل تنظيمي، وأنه وضع مهلة سنة للمختصين في التعليم لإعداد دليل تنظيمي واضح المعالم لساعة النشاط، حتى تصبح مفيدة للطلاب والطالبات وتخدم مصلحتهم، ولا تكون مجرد مضيعة وقت للطلاب والمعلمين".

وأعرب عن ثقته وإيمانه بإمكانية الاستفادة من ساعة النشاط، مشيرًا إلى أنه لا يرى إلغاء أي قرار دون أن تثبت سلبيته.

وكان وزير التعليم قد زار عددًا من المنشآت التعليمية في المنطقة الشرقية صباح اليوم الأحد، كما وقف على بعض المشاريع والمدارس المتعثرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,226
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,484
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,776
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,405

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة