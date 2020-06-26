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بقيادة الحسين.. تدريبات مغلقة عن الجميع للرائد

مطبقاً الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي

أصدر نادي الرائد، الجمعة، بيانًا صحفيًا، أكد من خلاله سلامة جميع لاعبي فريقه الأول لكرة القدم، والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين في النادي، من فيروس كورونا المستجد، بعد أن ظهرت نتائج الفحوص الطبية التي أجروها، أمس الأول.


وأوضح الرائد ، أن تدريبات الفريق تنطلق، اليوم الجمعة، بعد التوقف في الفترة الماضية، بسبب تعليق النشاط الرياضي، إثر جائحة كورونا، مشيراً أن رامي الحسين المعد البدني سيقود التدريبات خلال الفترة المقبلة، لحين وصول مدرب الفريق الموجود خارج السعودية.
وأضاف سابع الدوري السعودي، أن تدريباته ستكون مغلقة عن الجميع، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وفقاً للبروتوكول الصحي.

نادي الرائد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بقيادة الحسين.. تدريبات مغلقة عن الجميع للرائد
سبق

أصدر نادي الرائد، الجمعة، بيانًا صحفيًا، أكد من خلاله سلامة جميع لاعبي فريقه الأول لكرة القدم، والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين في النادي، من فيروس كورونا المستجد، بعد أن ظهرت نتائج الفحوص الطبية التي أجروها، أمس الأول.


وأوضح الرائد ، أن تدريبات الفريق تنطلق، اليوم الجمعة، بعد التوقف في الفترة الماضية، بسبب تعليق النشاط الرياضي، إثر جائحة كورونا، مشيراً أن رامي الحسين المعد البدني سيقود التدريبات خلال الفترة المقبلة، لحين وصول مدرب الفريق الموجود خارج السعودية.
وأضاف سابع الدوري السعودي، أن تدريباته ستكون مغلقة عن الجميع، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وفقاً للبروتوكول الصحي.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
04:53 PM

بقيادة الحسين.. تدريبات مغلقة عن الجميع للرائد

مطبقاً الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أصدر نادي الرائد، الجمعة، بيانًا صحفيًا، أكد من خلاله سلامة جميع لاعبي فريقه الأول لكرة القدم، والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين في النادي، من فيروس كورونا المستجد، بعد أن ظهرت نتائج الفحوص الطبية التي أجروها، أمس الأول.


وأوضح الرائد ، أن تدريبات الفريق تنطلق، اليوم الجمعة، بعد التوقف في الفترة الماضية، بسبب تعليق النشاط الرياضي، إثر جائحة كورونا، مشيراً أن رامي الحسين المعد البدني سيقود التدريبات خلال الفترة المقبلة، لحين وصول مدرب الفريق الموجود خارج السعودية.
وأضاف سابع الدوري السعودي، أن تدريباته ستكون مغلقة عن الجميع، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وفقاً للبروتوكول الصحي.

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