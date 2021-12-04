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برئاسة "زارع".. "الفيصل" يعتمد مجلس إدارة اللجنة السعودية للآيكيدو

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تشكيل مجلس إدارة اللجنة السعودية للآيكيدو برئاسة المهندس باسم زارع للدورة الانتخابية 2021 - 2024، وعضوية كل من المهندس عبدالله المطرفي والمهندس سلمان المطيري سارة ال الشيخ والمهندس عباس هادي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية للآيكيدو المهندس باسم عن شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمامه ومتابعته ودعمه لجميع اللجان والاتحادات الرياضية وحرصه على تقديم كل ما يخدم الرياضة السعودية بشكل عام ورياضة الايكيدو بشكل خاص من خلال وضع البرامج التي تكفل توسيع قاعدتها وانتشارها بين أبناء وبنات المملكة.

وتمنى المهندس زارع من أعضاء مجلس إدارة اللجنة السعودية للايكيدو أن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة وثقتهم ويقدموا عملًا مميزًا يتوافق مع رؤية 2030 .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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برئاسة "زارع".. "الفيصل" يعتمد مجلس إدارة اللجنة السعودية للآيكيدو
سبق

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تشكيل مجلس إدارة اللجنة السعودية للآيكيدو برئاسة المهندس باسم زارع للدورة الانتخابية 2021 - 2024، وعضوية كل من المهندس عبدالله المطرفي والمهندس سلمان المطيري سارة ال الشيخ والمهندس عباس هادي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية للآيكيدو المهندس باسم عن شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمامه ومتابعته ودعمه لجميع اللجان والاتحادات الرياضية وحرصه على تقديم كل ما يخدم الرياضة السعودية بشكل عام ورياضة الايكيدو بشكل خاص من خلال وضع البرامج التي تكفل توسيع قاعدتها وانتشارها بين أبناء وبنات المملكة.

وتمنى المهندس زارع من أعضاء مجلس إدارة اللجنة السعودية للايكيدو أن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة وثقتهم ويقدموا عملًا مميزًا يتوافق مع رؤية 2030 .

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
04:18 PM

برئاسة "زارع".. "الفيصل" يعتمد مجلس إدارة اللجنة السعودية للآيكيدو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تشكيل مجلس إدارة اللجنة السعودية للآيكيدو برئاسة المهندس باسم زارع للدورة الانتخابية 2021 - 2024، وعضوية كل من المهندس عبدالله المطرفي والمهندس سلمان المطيري سارة ال الشيخ والمهندس عباس هادي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية للآيكيدو المهندس باسم عن شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمامه ومتابعته ودعمه لجميع اللجان والاتحادات الرياضية وحرصه على تقديم كل ما يخدم الرياضة السعودية بشكل عام ورياضة الايكيدو بشكل خاص من خلال وضع البرامج التي تكفل توسيع قاعدتها وانتشارها بين أبناء وبنات المملكة.

وتمنى المهندس زارع من أعضاء مجلس إدارة اللجنة السعودية للايكيدو أن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة وثقتهم ويقدموا عملًا مميزًا يتوافق مع رؤية 2030 .

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