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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11889.84 نقطة

بتداولات بلغت 6.1 مليارات ريال لـ178 مليون سهم

‬ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعاً 41.79 نقطة ليقفل عند مستوى 11889.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 178 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، وكهرباء السعودية، وأنابيب السعودية، والخزف السعودي، وأملاك الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: معادن، والتصنيع، ومكة، وسايكو، وإكسترا، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.44% و 3.80%.

وكانت أسهم شركات: وكيان السعودية، التصنيع، وأملاك، وكهرباء السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: كيان السعودية، والتصنيع، والراجحي، أملاك، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 547.08 نقطة، ليقفل عند مستوى 23865.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم تقاسمتها 1293 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11889.84 نقطة
سبق

‬ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعاً 41.79 نقطة ليقفل عند مستوى 11889.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 178 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، وكهرباء السعودية، وأنابيب السعودية، والخزف السعودي، وأملاك الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: معادن، والتصنيع، ومكة، وسايكو، وإكسترا، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.44% و 3.80%.

وكانت أسهم شركات: وكيان السعودية، التصنيع، وأملاك، وكهرباء السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: كيان السعودية، والتصنيع، والراجحي، أملاك، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 547.08 نقطة، ليقفل عند مستوى 23865.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم تقاسمتها 1293 صفقة.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
04:12 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11889.84 نقطة

بتداولات بلغت 6.1 مليارات ريال لـ178 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعاً 41.79 نقطة ليقفل عند مستوى 11889.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 178 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، وكهرباء السعودية، وأنابيب السعودية، والخزف السعودي، وأملاك الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: معادن، والتصنيع، ومكة، وسايكو، وإكسترا، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.44% و 3.80%.

وكانت أسهم شركات: وكيان السعودية، التصنيع، وأملاك، وكهرباء السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: كيان السعودية، والتصنيع، والراجحي، أملاك، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 547.08 نقطة، ليقفل عند مستوى 23865.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم تقاسمتها 1293 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,743
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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