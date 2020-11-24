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قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا يناقشون مهام قوات حفظ السلام في "ناجورنو كاراباخ"

بحثوا المساعدات الإنسانية للإقليم وفتح وسائل النقل

ذكر الكرملين اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش عمل قوات حفظ السلام الروسية في منطقة ناجورنو كاراباخ خلال مكالمات هاتفية مع الرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وأوضح الكرملين في بيان نقلته "رويترز" أنهم ناقشوا أيضًا المساعدة الإنسانية لإقليم ناجورنو كاراباخ والقضايا الاقتصادية، فضلا عن فتح وسائل النقل في المنطقة.

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قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا يناقشون مهام قوات حفظ السلام في "ناجورنو كاراباخ"
سبق

ذكر الكرملين اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش عمل قوات حفظ السلام الروسية في منطقة ناجورنو كاراباخ خلال مكالمات هاتفية مع الرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وأوضح الكرملين في بيان نقلته "رويترز" أنهم ناقشوا أيضًا المساعدة الإنسانية لإقليم ناجورنو كاراباخ والقضايا الاقتصادية، فضلا عن فتح وسائل النقل في المنطقة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
06:14 PM

قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا يناقشون مهام قوات حفظ السلام في "ناجورنو كاراباخ"

بحثوا المساعدات الإنسانية للإقليم وفتح وسائل النقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر الكرملين اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش عمل قوات حفظ السلام الروسية في منطقة ناجورنو كاراباخ خلال مكالمات هاتفية مع الرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وأوضح الكرملين في بيان نقلته "رويترز" أنهم ناقشوا أيضًا المساعدة الإنسانية لإقليم ناجورنو كاراباخ والقضايا الاقتصادية، فضلا عن فتح وسائل النقل في المنطقة.

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