"آل زاهر" يتخرج من كلية المؤسس الحربية

يتلقى الملازم مظلي علي بن سعيد بن ذيب بن وازع آل زاهر التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك عبد العزيز الحربية متمنين له التوفيق والسداد في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
يتلقى الملازم مظلي علي بن سعيد بن ذيب بن وازع آل زاهر التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك عبد العزيز الحربية متمنين له التوفيق والسداد في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
يتلقى الملازم مظلي علي بن سعيد بن ذيب بن وازع آل زاهر التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك عبد العزيز الحربية متمنين له التوفيق والسداد في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
يتلقى الملازم مظلي علي بن سعيد بن ذيب بن وازع آل زاهر التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك عبد العزيز الحربية متمنين له التوفيق والسداد في خدمة دينه ومليكه ووطنه.