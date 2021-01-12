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زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة الحدود الروسية المنغولية

لم ترد تقارير رسمية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية

ضرب زلزال، بلغت قوته 6.8 درجة بمقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء منطقة الحدود الروسية المنغولية، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أفادت الهيئة الأوروبية المتوسطية لرصد الزلازل بأن الهزات الأرضية تم رصدها في نحو الساعة الـ00:32 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان يقع داخل منغوليا على بُعد 182 كيلومترًا من مدينة مورين، و277 كيلومترًا من جنوب غرب مدينة أنغارسك في مقاطعة إيركوتسك الروسية، مبينة أن عمقه كان 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقالت الهيئة الأوروبية المتوسطية إن قوة الزلزال بلغت مستوى 6.8 درجة بمقياس ريختر، ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن مركز الزلزال كان داخل منغوليا، وأن سكان مقاطعة إيركوتسك ربما شعروا بهزات أرضية تراوحت قوتها من 4 إلى 5 درجات.

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زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة الحدود الروسية المنغولية
سبق

ضرب زلزال، بلغت قوته 6.8 درجة بمقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء منطقة الحدود الروسية المنغولية، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أفادت الهيئة الأوروبية المتوسطية لرصد الزلازل بأن الهزات الأرضية تم رصدها في نحو الساعة الـ00:32 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان يقع داخل منغوليا على بُعد 182 كيلومترًا من مدينة مورين، و277 كيلومترًا من جنوب غرب مدينة أنغارسك في مقاطعة إيركوتسك الروسية، مبينة أن عمقه كان 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقالت الهيئة الأوروبية المتوسطية إن قوة الزلزال بلغت مستوى 6.8 درجة بمقياس ريختر، ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن مركز الزلزال كان داخل منغوليا، وأن سكان مقاطعة إيركوتسك ربما شعروا بهزات أرضية تراوحت قوتها من 4 إلى 5 درجات.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
01:42 AM
اخر تعديل
12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
03:46 AM

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة الحدود الروسية المنغولية

لم ترد تقارير رسمية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرب زلزال، بلغت قوته 6.8 درجة بمقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء منطقة الحدود الروسية المنغولية، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أفادت الهيئة الأوروبية المتوسطية لرصد الزلازل بأن الهزات الأرضية تم رصدها في نحو الساعة الـ00:32 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان يقع داخل منغوليا على بُعد 182 كيلومترًا من مدينة مورين، و277 كيلومترًا من جنوب غرب مدينة أنغارسك في مقاطعة إيركوتسك الروسية، مبينة أن عمقه كان 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقالت الهيئة الأوروبية المتوسطية إن قوة الزلزال بلغت مستوى 6.8 درجة بمقياس ريختر، ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن مركز الزلزال كان داخل منغوليا، وأن سكان مقاطعة إيركوتسك ربما شعروا بهزات أرضية تراوحت قوتها من 4 إلى 5 درجات.

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