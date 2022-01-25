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جامعة الطائف تنظم محاضرة البصمة الوراثية ودورها في ضبط الجناة

ضمن برامج المركز التوعوية الهادفة إلى زيادة الوعي في المجتمع

نظمت جامعة الطائف، ممثلةً في مركز أبحاث المناطق المرتفعة بعمادة البحث العملي، بالتعاون مع شعبة الأدلة الجنائية، محاضرة بعنوان "البصمة الوراثية ودورها في ضبط الجناة"، ضمن برامج المركز التوعوية التي تهدف إلى زيادة الوعي في مجتمع الطائف.

وهدفت المحاضرة إلى إبراز دور الجامعة والجهات الحكومية والأمنية في تنمية وتثقيف المجتمع في حفظ الأمن وحفظ الحقوق، بالاعتماد على المكتشفات العلمية مثل البصمة الوراثية والأحماض النووية DNA و RNA، وكذلك تفعيل دور الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعة وبين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ومنها شرطة محافظة الطائف.

وأكد رئيس مركز أبحاث المناطق المرتفعة في جامعة الطائف، الدكتور فايز الحميدي الثبيتي، على أن محاضرة البصمة الوراثية ودورها في ضبط الجناة تحث الطلاب والطالبات على بذل الجهد والمساهمة في مثل هذه المجالات الأمنية وكيفية الالتحاق بها، وتوعيتهم حيال آثار الجرائم على الفرد وعلى المجتمع وعلى مقدرات الوطن، وزيادة الوعي بأضرار الجرائم وتأثيرها وأهمية محاربتها، والعمل على مساعدة رجال الأمن، وهي مسؤولية الجميع.

وحظيت المحاضرة بحضور أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة والطلاب والطالبات، واختتمت بعدد من المشاركات والمداخلات، مما أثرى موضوع المحاضرة.

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جامعة الطائف تنظم محاضرة البصمة الوراثية ودورها في ضبط الجناة
سبق

نظمت جامعة الطائف، ممثلةً في مركز أبحاث المناطق المرتفعة بعمادة البحث العملي، بالتعاون مع شعبة الأدلة الجنائية، محاضرة بعنوان "البصمة الوراثية ودورها في ضبط الجناة"، ضمن برامج المركز التوعوية التي تهدف إلى زيادة الوعي في مجتمع الطائف.

وهدفت المحاضرة إلى إبراز دور الجامعة والجهات الحكومية والأمنية في تنمية وتثقيف المجتمع في حفظ الأمن وحفظ الحقوق، بالاعتماد على المكتشفات العلمية مثل البصمة الوراثية والأحماض النووية DNA و RNA، وكذلك تفعيل دور الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعة وبين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ومنها شرطة محافظة الطائف.

وأكد رئيس مركز أبحاث المناطق المرتفعة في جامعة الطائف، الدكتور فايز الحميدي الثبيتي، على أن محاضرة البصمة الوراثية ودورها في ضبط الجناة تحث الطلاب والطالبات على بذل الجهد والمساهمة في مثل هذه المجالات الأمنية وكيفية الالتحاق بها، وتوعيتهم حيال آثار الجرائم على الفرد وعلى المجتمع وعلى مقدرات الوطن، وزيادة الوعي بأضرار الجرائم وتأثيرها وأهمية محاربتها، والعمل على مساعدة رجال الأمن، وهي مسؤولية الجميع.

وحظيت المحاضرة بحضور أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة والطلاب والطالبات، واختتمت بعدد من المشاركات والمداخلات، مما أثرى موضوع المحاضرة.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
03:14 PM

جامعة الطائف تنظم محاضرة البصمة الوراثية ودورها في ضبط الجناة

ضمن برامج المركز التوعوية الهادفة إلى زيادة الوعي في المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نظمت جامعة الطائف، ممثلةً في مركز أبحاث المناطق المرتفعة بعمادة البحث العملي، بالتعاون مع شعبة الأدلة الجنائية، محاضرة بعنوان "البصمة الوراثية ودورها في ضبط الجناة"، ضمن برامج المركز التوعوية التي تهدف إلى زيادة الوعي في مجتمع الطائف.

وهدفت المحاضرة إلى إبراز دور الجامعة والجهات الحكومية والأمنية في تنمية وتثقيف المجتمع في حفظ الأمن وحفظ الحقوق، بالاعتماد على المكتشفات العلمية مثل البصمة الوراثية والأحماض النووية DNA و RNA، وكذلك تفعيل دور الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعة وبين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ومنها شرطة محافظة الطائف.

وأكد رئيس مركز أبحاث المناطق المرتفعة في جامعة الطائف، الدكتور فايز الحميدي الثبيتي، على أن محاضرة البصمة الوراثية ودورها في ضبط الجناة تحث الطلاب والطالبات على بذل الجهد والمساهمة في مثل هذه المجالات الأمنية وكيفية الالتحاق بها، وتوعيتهم حيال آثار الجرائم على الفرد وعلى المجتمع وعلى مقدرات الوطن، وزيادة الوعي بأضرار الجرائم وتأثيرها وأهمية محاربتها، والعمل على مساعدة رجال الأمن، وهي مسؤولية الجميع.

وحظيت المحاضرة بحضور أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة والطلاب والطالبات، واختتمت بعدد من المشاركات والمداخلات، مما أثرى موضوع المحاضرة.

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