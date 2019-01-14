النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحارثي" يحصد المركز الثالث بجائزة الشارقة للإبداع العربي الـ23

خلال مشاركته في مجال النقد عن دراسته نحو أدب تفاعلي للطفل

حصد مدير النادي الثقافي بتعليم الطائف، معيض سعود سعيد الحارثي، المركز الثالث بجائزة الشارقة للإبداع العربي في الدورة الثالثة والعشرين.

وتفصيلاً، جاءت مشاركة "الحارثي" في مجال النقد عن دراسته نحو أدب تفاعلي للطفل "التقنية الرقمية والفنيات الجديدة" بين النظرية والتطبيق مسلسل "دورا أنموذجًا".

وبلغ عدد الفائزين 19 فائزاً في الحقول الأدبية الستة "الشعر، والقصة، والرواية، والمسرح، وأدب الطفل، والنقد".

وأعلن محمد إبراهيم القصير الأمين العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي، صباح اليوم الاثنين، أسماء الفائزين في الدورة الثالثة والعشرين.

وشارك في الجائزة منذ انطلاقها أربعمائة وثمانون مشاركاً من المغرب، فاز منهم سبع وثلاثون مُبدعاً، كما قدّمت لِلسَّاحة الأدبية حوالي أربعمائة فائزٍ وفائزة من دُولٍ عربية عدة في حقولها الستّة على مدار دوراتها الواحدة والعشرين، وزوَّدتْ المكتبة العربية بأربعمائة من العناوين المتنوعة في مجالاتها.

وبلغت أعداد المشاركين طِوالَ السنوات الماضية، ثَمانِيَّةَ آلافٍ وخَمْسَمِائةِ مشارك، كما تُقام ورشةٌ علميةٌ إبداعيةٌ تُناقِشُ البحوثَ الفائزةَ، وَيُشْرِفُ عَليها أساتِذَةٌ مُتخصصون، الأمرُ الَّذي أثرى - بِلا شك- الفعلَ الثَّقَافِيَّ في الوطنِ العَرَبِيِّ.

وبلغ عدد المشاركات في محاور الجائزة ثلاثمائة وتسعين مشاركة من جميع الدول العربية، وبعض الدول الأجنبية للناطقين باللغة العربية.

مدير النادي الثقافي بتعليم الطائف جائزة الشارقة للإبداع العربي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الحارثي" يحصد المركز الثالث بجائزة الشارقة للإبداع العربي الـ23
سبق

حصد مدير النادي الثقافي بتعليم الطائف، معيض سعود سعيد الحارثي، المركز الثالث بجائزة الشارقة للإبداع العربي في الدورة الثالثة والعشرين.

وتفصيلاً، جاءت مشاركة "الحارثي" في مجال النقد عن دراسته نحو أدب تفاعلي للطفل "التقنية الرقمية والفنيات الجديدة" بين النظرية والتطبيق مسلسل "دورا أنموذجًا".

وبلغ عدد الفائزين 19 فائزاً في الحقول الأدبية الستة "الشعر، والقصة، والرواية، والمسرح، وأدب الطفل، والنقد".

وأعلن محمد إبراهيم القصير الأمين العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي، صباح اليوم الاثنين، أسماء الفائزين في الدورة الثالثة والعشرين.

وشارك في الجائزة منذ انطلاقها أربعمائة وثمانون مشاركاً من المغرب، فاز منهم سبع وثلاثون مُبدعاً، كما قدّمت لِلسَّاحة الأدبية حوالي أربعمائة فائزٍ وفائزة من دُولٍ عربية عدة في حقولها الستّة على مدار دوراتها الواحدة والعشرين، وزوَّدتْ المكتبة العربية بأربعمائة من العناوين المتنوعة في مجالاتها.

وبلغت أعداد المشاركين طِوالَ السنوات الماضية، ثَمانِيَّةَ آلافٍ وخَمْسَمِائةِ مشارك، كما تُقام ورشةٌ علميةٌ إبداعيةٌ تُناقِشُ البحوثَ الفائزةَ، وَيُشْرِفُ عَليها أساتِذَةٌ مُتخصصون، الأمرُ الَّذي أثرى - بِلا شك- الفعلَ الثَّقَافِيَّ في الوطنِ العَرَبِيِّ.

وبلغ عدد المشاركات في محاور الجائزة ثلاثمائة وتسعين مشاركة من جميع الدول العربية، وبعض الدول الأجنبية للناطقين باللغة العربية.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
08:40 PM

"الحارثي" يحصد المركز الثالث بجائزة الشارقة للإبداع العربي الـ23

خلال مشاركته في مجال النقد عن دراسته نحو أدب تفاعلي للطفل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
537

حصد مدير النادي الثقافي بتعليم الطائف، معيض سعود سعيد الحارثي، المركز الثالث بجائزة الشارقة للإبداع العربي في الدورة الثالثة والعشرين.

وتفصيلاً، جاءت مشاركة "الحارثي" في مجال النقد عن دراسته نحو أدب تفاعلي للطفل "التقنية الرقمية والفنيات الجديدة" بين النظرية والتطبيق مسلسل "دورا أنموذجًا".

وبلغ عدد الفائزين 19 فائزاً في الحقول الأدبية الستة "الشعر، والقصة، والرواية، والمسرح، وأدب الطفل، والنقد".

وأعلن محمد إبراهيم القصير الأمين العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي، صباح اليوم الاثنين، أسماء الفائزين في الدورة الثالثة والعشرين.

وشارك في الجائزة منذ انطلاقها أربعمائة وثمانون مشاركاً من المغرب، فاز منهم سبع وثلاثون مُبدعاً، كما قدّمت لِلسَّاحة الأدبية حوالي أربعمائة فائزٍ وفائزة من دُولٍ عربية عدة في حقولها الستّة على مدار دوراتها الواحدة والعشرين، وزوَّدتْ المكتبة العربية بأربعمائة من العناوين المتنوعة في مجالاتها.

وبلغت أعداد المشاركين طِوالَ السنوات الماضية، ثَمانِيَّةَ آلافٍ وخَمْسَمِائةِ مشارك، كما تُقام ورشةٌ علميةٌ إبداعيةٌ تُناقِشُ البحوثَ الفائزةَ، وَيُشْرِفُ عَليها أساتِذَةٌ مُتخصصون، الأمرُ الَّذي أثرى - بِلا شك- الفعلَ الثَّقَافِيَّ في الوطنِ العَرَبِيِّ.

وبلغ عدد المشاركات في محاور الجائزة ثلاثمائة وتسعين مشاركة من جميع الدول العربية، وبعض الدول الأجنبية للناطقين باللغة العربية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,751
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,927
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,339
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,945

المقالات

عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة