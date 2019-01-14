"الحارثي" يحصد المركز الثالث بجائزة الشارقة للإبداع العربي الـ23

خلال مشاركته في مجال النقد عن دراسته نحو أدب تفاعلي للطفل

حصد مدير النادي الثقافي بتعليم الطائف، معيض سعود سعيد الحارثي، المركز الثالث بجائزة الشارقة للإبداع العربي في الدورة الثالثة والعشرين.

وتفصيلاً، جاءت مشاركة "الحارثي" في مجال النقد عن دراسته نحو أدب تفاعلي للطفل "التقنية الرقمية والفنيات الجديدة" بين النظرية والتطبيق مسلسل "دورا أنموذجًا".

وبلغ عدد الفائزين 19 فائزاً في الحقول الأدبية الستة "الشعر، والقصة، والرواية، والمسرح، وأدب الطفل، والنقد".

وأعلن محمد إبراهيم القصير الأمين العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي، صباح اليوم الاثنين، أسماء الفائزين في الدورة الثالثة والعشرين.

وشارك في الجائزة منذ انطلاقها أربعمائة وثمانون مشاركاً من المغرب، فاز منهم سبع وثلاثون مُبدعاً، كما قدّمت لِلسَّاحة الأدبية حوالي أربعمائة فائزٍ وفائزة من دُولٍ عربية عدة في حقولها الستّة على مدار دوراتها الواحدة والعشرين، وزوَّدتْ المكتبة العربية بأربعمائة من العناوين المتنوعة في مجالاتها.

وبلغت أعداد المشاركين طِوالَ السنوات الماضية، ثَمانِيَّةَ آلافٍ وخَمْسَمِائةِ مشارك، كما تُقام ورشةٌ علميةٌ إبداعيةٌ تُناقِشُ البحوثَ الفائزةَ، وَيُشْرِفُ عَليها أساتِذَةٌ مُتخصصون، الأمرُ الَّذي أثرى - بِلا شك- الفعلَ الثَّقَافِيَّ في الوطنِ العَرَبِيِّ.

وبلغ عدد المشاركات في محاور الجائزة ثلاثمائة وتسعين مشاركة من جميع الدول العربية، وبعض الدول الأجنبية للناطقين باللغة العربية.