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تصفية مستحقات متوفين من العمالة بمبلغ يتجاوز 22 مليون ريال في الرياض

بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم

تمكّنت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الشهر الحالي من تصفية مستحقات متوفين من العمالة بمبلغ 22 مليونًا و44 ألف ريال، بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم.

أوضح ذلك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الذي أشار إلى أن إدارة العلاقات العمالية أصدرت خلال الفترة نفسها 2640 رخصة خروج نهائي بمبلغ تجاوز 26 مليونًا، وتعاملت مع 432 بلاغًا للتغيب بعد التحقق من صحتها.

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تصفية مستحقات متوفين من العمالة بمبلغ يتجاوز 22 مليون ريال في الرياض
سبق

تمكّنت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الشهر الحالي من تصفية مستحقات متوفين من العمالة بمبلغ 22 مليونًا و44 ألف ريال، بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم.

أوضح ذلك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الذي أشار إلى أن إدارة العلاقات العمالية أصدرت خلال الفترة نفسها 2640 رخصة خروج نهائي بمبلغ تجاوز 26 مليونًا، وتعاملت مع 432 بلاغًا للتغيب بعد التحقق من صحتها.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
09:45 PM

تصفية مستحقات متوفين من العمالة بمبلغ يتجاوز 22 مليون ريال في الرياض

بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّنت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الشهر الحالي من تصفية مستحقات متوفين من العمالة بمبلغ 22 مليونًا و44 ألف ريال، بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم.

أوضح ذلك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الذي أشار إلى أن إدارة العلاقات العمالية أصدرت خلال الفترة نفسها 2640 رخصة خروج نهائي بمبلغ تجاوز 26 مليونًا، وتعاملت مع 432 بلاغًا للتغيب بعد التحقق من صحتها.

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