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وزير الصحة يتفقّد مركز القيادة والتحكم في الشرقية

اطّلع على الإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة كورونا

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، مركز القيادة والتحكم في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

واطلع الربيعة خلال الجولة على سير العمل في المركز والإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا في كافة المنشآت الطبية بالمنطقة.

وقدّم الوزير الربيعة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأمير المنطقة الشرقية، ونائبه؛ على دعمهم المتواصل وحرصهم الدائم والمستمر لضمان سلامة الوطن والمواطن من كافة الأمراض والأوبئة الصحية.

فيروس كورونا الجديد وزير الصحة

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وزير الصحة يتفقّد مركز القيادة والتحكم في الشرقية
سبق

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، مركز القيادة والتحكم في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

واطلع الربيعة خلال الجولة على سير العمل في المركز والإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا في كافة المنشآت الطبية بالمنطقة.

وقدّم الوزير الربيعة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأمير المنطقة الشرقية، ونائبه؛ على دعمهم المتواصل وحرصهم الدائم والمستمر لضمان سلامة الوطن والمواطن من كافة الأمراض والأوبئة الصحية.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
05:05 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:58 PM

وزير الصحة يتفقّد مركز القيادة والتحكم في الشرقية

اطّلع على الإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
2,623

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، مركز القيادة والتحكم في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

واطلع الربيعة خلال الجولة على سير العمل في المركز والإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا في كافة المنشآت الطبية بالمنطقة.

وقدّم الوزير الربيعة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأمير المنطقة الشرقية، ونائبه؛ على دعمهم المتواصل وحرصهم الدائم والمستمر لضمان سلامة الوطن والمواطن من كافة الأمراض والأوبئة الصحية.

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