الجبير يستعرض مع وزيريْ خارجية الكويت والسودان العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات

عبر اتصالين هاتفيين

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء أ.عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة في دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية؛ خاصة فيما يتعلق بالشأن اليمني.

كما أجرى الوزير الجبير، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية السودان المكلف عمر قمر الدين.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.