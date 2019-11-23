أطماع تركيا في شمال سوريا تمتد إلى أهم بلدة للأكراد

"الإدارة الذاتية" وصفت هجوم أنقرة ومرتزقتها بـ"العدوان الهمجي"

تخوض قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، اليوم السبت، معارك عنيفة؛ منعاً لتقدم القوات التركية والفصائل السورية الموالية قرب بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمال سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية تدعم الفصائل الموالية لها على الأرض، والتي تبعد كيلومتراً واحداً عن البلدة، بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة.

من جهتها، أدانت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا في بيان أوردته "فرانس 24"، العدوان بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية على عين عيسى، التي تعدُّ أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، وعمودها الفقري المقاتلون الأكراد، في شمال الرقة وتضم مقار مهمة لها.

وأوضحت الإدارة أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها مستمرون في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم في سوتشي بين روسيا وتركيا واحتلال المزيد من مناطقنا.

ووصفت الإدارة استهداف بلدة عين عيسى بالعدوان الهمجي.

وسيطرت تركيا والفصائل السورية الموالية لها إثر هجوم أطلقته في التاسع من أكتوبر، واستمر أسابيع عدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة).

وعلقت أنقرة هجومها ضد المقاتلين الأكراد في 23 أكتوبر، بعد وساطة أمريكية، ثم اتفاق مع روسيا في سوتشي نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية، وتسيير دوريات مشتركة فيها.



وبرغم تعليق الهجوم، تخوض القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ أسابيع معارك مع قوات سوريا الديموقراطية جنوب المنطقة التي سيطرت عليها وتحديداً في محيط الطريق الدولي "إم 4" الذي يصل محافظة الحسكة (شرق) باللاذقية (غرب) ويمر من عين عيسى.