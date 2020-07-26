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بأكثر من 15 مليون ريال..أمانة مكة تبرم عقدًا لتشغيل شبكات الإنارة

القويحص: لتقديم أفضل الخدمات وأعلى مستوى من المشاريع المنجزة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدًا لتشغيل وصيانة أبراج شبكات الإنارة بمكة المكرمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال شبكات الإنارة بقيمة 15.775.431 ريالًا، لمدة 36 شهرًا ميلاديًّا من تاريخ استلام الموقع.

وقال أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص،: إن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على العناية بتهيئة وتطوير المشاريع المختلفة، وتقديم أفضل الخدمات، وتحقيق أعلى مستوى من المشاريع المنجزة في هذه المدينة المقدسة، بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويهدف العقد إلى المحافظة على شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة، ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم.

يُذكر أن الأمانة أنجزت مؤخرًا العديد من المشاريع التي شملت مختلف نواحي مكة المكرمة، والتي كان لها الأثر الأكبر -بفضل الله- في تطوير شبكات الإنارة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأكثر من 15 مليون ريال..أمانة مكة تبرم عقدًا لتشغيل شبكات الإنارة
سبق

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدًا لتشغيل وصيانة أبراج شبكات الإنارة بمكة المكرمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال شبكات الإنارة بقيمة 15.775.431 ريالًا، لمدة 36 شهرًا ميلاديًّا من تاريخ استلام الموقع.

وقال أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص،: إن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على العناية بتهيئة وتطوير المشاريع المختلفة، وتقديم أفضل الخدمات، وتحقيق أعلى مستوى من المشاريع المنجزة في هذه المدينة المقدسة، بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويهدف العقد إلى المحافظة على شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة، ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم.

يُذكر أن الأمانة أنجزت مؤخرًا العديد من المشاريع التي شملت مختلف نواحي مكة المكرمة، والتي كان لها الأثر الأكبر -بفضل الله- في تطوير شبكات الإنارة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
12:15 PM

بأكثر من 15 مليون ريال..أمانة مكة تبرم عقدًا لتشغيل شبكات الإنارة

القويحص: لتقديم أفضل الخدمات وأعلى مستوى من المشاريع المنجزة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدًا لتشغيل وصيانة أبراج شبكات الإنارة بمكة المكرمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال شبكات الإنارة بقيمة 15.775.431 ريالًا، لمدة 36 شهرًا ميلاديًّا من تاريخ استلام الموقع.

وقال أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص،: إن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على العناية بتهيئة وتطوير المشاريع المختلفة، وتقديم أفضل الخدمات، وتحقيق أعلى مستوى من المشاريع المنجزة في هذه المدينة المقدسة، بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويهدف العقد إلى المحافظة على شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة، ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم.

يُذكر أن الأمانة أنجزت مؤخرًا العديد من المشاريع التي شملت مختلف نواحي مكة المكرمة، والتي كان لها الأثر الأكبر -بفضل الله- في تطوير شبكات الإنارة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

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