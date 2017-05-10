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عدسة "سبق" ترصد جاهزية غرفة العمليات وفِرق الهلال الأحمر بجازان

تلقَّت 67 ألف بلاغ وأكثر من 10 آلاف اتصال و8 آلاف بلاغ لـ"أسعفني"

رصدت عدسة "سبق" جاهزية غرفة العمليات والمراكز والفرق الإسعافية التابعة لفرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان لتأدية المهام المنوطة بها خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح مدير فرع الهلال الأحمر في منطقة جازان، الدكتور محمد السيد، أن فِرق العمليات بفرع الهلال الأحمر بجازان والمراكز التابعة له تقدم الخدمات الطبية الإسعافية كافة التي تسهم في مباشرة الحالات التي تستدعي الوصول إليها، بما في ذلك المصابون.

وبيّن أن غرفة العمليات تلقت خلال هذه الفترة 67 ألف بلاغ، وأكثر من 10 آلاف اتصال، إضافة إلى 8000 بلاغ عن طريق تطبيق أسعفني. مؤكدًا جاهزية فِرق الهلال الأحمر بجازان والمراكز التابعة له من أخصائيي طب الطوارئ والفنيين، مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية، وأكثر من ١٢٠٠ متطوع متى ما دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة، وهي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمحتاجين لها على الرقم 997.

وأشار إلى أن المراكز قادرة على مباشرة الحالات التي تعاني الأوبئة وفقًا للمواصفات الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاعات الأخرى.

جازان الهلال الأحمر منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدسة "سبق" ترصد جاهزية غرفة العمليات وفِرق الهلال الأحمر بجازان
سبق

رصدت عدسة "سبق" جاهزية غرفة العمليات والمراكز والفرق الإسعافية التابعة لفرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان لتأدية المهام المنوطة بها خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح مدير فرع الهلال الأحمر في منطقة جازان، الدكتور محمد السيد، أن فِرق العمليات بفرع الهلال الأحمر بجازان والمراكز التابعة له تقدم الخدمات الطبية الإسعافية كافة التي تسهم في مباشرة الحالات التي تستدعي الوصول إليها، بما في ذلك المصابون.

وبيّن أن غرفة العمليات تلقت خلال هذه الفترة 67 ألف بلاغ، وأكثر من 10 آلاف اتصال، إضافة إلى 8000 بلاغ عن طريق تطبيق أسعفني. مؤكدًا جاهزية فِرق الهلال الأحمر بجازان والمراكز التابعة له من أخصائيي طب الطوارئ والفنيين، مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية، وأكثر من ١٢٠٠ متطوع متى ما دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة، وهي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمحتاجين لها على الرقم 997.

وأشار إلى أن المراكز قادرة على مباشرة الحالات التي تعاني الأوبئة وفقًا للمواصفات الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاعات الأخرى.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:07 AM
اخر تعديل
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:16 AM

عدسة "سبق" ترصد جاهزية غرفة العمليات وفِرق الهلال الأحمر بجازان

تلقَّت 67 ألف بلاغ وأكثر من 10 آلاف اتصال و8 آلاف بلاغ لـ"أسعفني"

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فهد كاملي - جازان
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رصدت عدسة "سبق" جاهزية غرفة العمليات والمراكز والفرق الإسعافية التابعة لفرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان لتأدية المهام المنوطة بها خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح مدير فرع الهلال الأحمر في منطقة جازان، الدكتور محمد السيد، أن فِرق العمليات بفرع الهلال الأحمر بجازان والمراكز التابعة له تقدم الخدمات الطبية الإسعافية كافة التي تسهم في مباشرة الحالات التي تستدعي الوصول إليها، بما في ذلك المصابون.

وبيّن أن غرفة العمليات تلقت خلال هذه الفترة 67 ألف بلاغ، وأكثر من 10 آلاف اتصال، إضافة إلى 8000 بلاغ عن طريق تطبيق أسعفني. مؤكدًا جاهزية فِرق الهلال الأحمر بجازان والمراكز التابعة له من أخصائيي طب الطوارئ والفنيين، مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية، وأكثر من ١٢٠٠ متطوع متى ما دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة، وهي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمحتاجين لها على الرقم 997.

وأشار إلى أن المراكز قادرة على مباشرة الحالات التي تعاني الأوبئة وفقًا للمواصفات الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاعات الأخرى.

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