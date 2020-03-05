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"كاليفورنيا" تسجِّل أول وفاة بـ"كورونا" لترتفع حصيلة الوفيات بأمريكا إلى 10 أشخاص

أول حالة وفاة بالفيروس بالولايات المتحدة كانت لخمسيني في واشنطن الأحد الماضي

سجَّلت ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"كوفيد -19".

وتفصيلاً، كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوم الأحد الماضي، وتعود لرجل في الخمسينيات من عمره في ولاية واشنطن.


وبذلك ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى عشر حالات، بينها تسع حالات في ولاية واشنطن.

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"كاليفورنيا" تسجِّل أول وفاة بـ"كورونا" لترتفع حصيلة الوفيات بأمريكا إلى 10 أشخاص
سبق

سجَّلت ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"كوفيد -19".

وتفصيلاً، كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوم الأحد الماضي، وتعود لرجل في الخمسينيات من عمره في ولاية واشنطن.


وبذلك ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى عشر حالات، بينها تسع حالات في ولاية واشنطن.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:52 AM

"كاليفورنيا" تسجِّل أول وفاة بـ"كورونا" لترتفع حصيلة الوفيات بأمريكا إلى 10 أشخاص

أول حالة وفاة بالفيروس بالولايات المتحدة كانت لخمسيني في واشنطن الأحد الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"كوفيد -19".

وتفصيلاً، كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوم الأحد الماضي، وتعود لرجل في الخمسينيات من عمره في ولاية واشنطن.


وبذلك ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى عشر حالات، بينها تسع حالات في ولاية واشنطن.

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