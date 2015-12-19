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إيران تسجل أول إصابة بـ "أوميكرون".. وتعلن: مواطن وصل من دولة بالجوار

الصحة أكدت أنها ستوضح الإجراءات المتخذة لمنع انتشار سلالة جديدة في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، لمسافر إيراني وصل حديثاً من إحدى دول الجوار.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والمعلومات بوزارة الصحة، محمد هاشمي: "في اجتماع طارئ عقد اليوم بحضور بهرام عين اللهي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بالوزارة، تأكدت حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في إيران".

ووفق "روسيا اليوم" أشار هاشمي، إلى أنه ستتم مناقشة البروتوكولات الصحية، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج اجتماع اليوم بخصوص الإجراءات المتخذة لمنع انتشار سلالة جديدة في البلاد في وقت لاحق.

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إيران تسجل أول إصابة بـ "أوميكرون".. وتعلن: مواطن وصل من دولة بالجوار
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، لمسافر إيراني وصل حديثاً من إحدى دول الجوار.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والمعلومات بوزارة الصحة، محمد هاشمي: "في اجتماع طارئ عقد اليوم بحضور بهرام عين اللهي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بالوزارة، تأكدت حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في إيران".

ووفق "روسيا اليوم" أشار هاشمي، إلى أنه ستتم مناقشة البروتوكولات الصحية، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج اجتماع اليوم بخصوص الإجراءات المتخذة لمنع انتشار سلالة جديدة في البلاد في وقت لاحق.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
01:10 PM

إيران تسجل أول إصابة بـ "أوميكرون".. وتعلن: مواطن وصل من دولة بالجوار

الصحة أكدت أنها ستوضح الإجراءات المتخذة لمنع انتشار سلالة جديدة في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، لمسافر إيراني وصل حديثاً من إحدى دول الجوار.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والمعلومات بوزارة الصحة، محمد هاشمي: "في اجتماع طارئ عقد اليوم بحضور بهرام عين اللهي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بالوزارة، تأكدت حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في إيران".

ووفق "روسيا اليوم" أشار هاشمي، إلى أنه ستتم مناقشة البروتوكولات الصحية، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج اجتماع اليوم بخصوص الإجراءات المتخذة لمنع انتشار سلالة جديدة في البلاد في وقت لاحق.

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