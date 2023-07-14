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بالفيديو.. هل تقتل طفلك من أجل صورة غبية؟

صحيفة: إنزلاقة واحدة وينتهي المشهد بأسوأ صورة

هل تقتل فلذة كبدك من أجل صورة غبية لا معنى لها؟ هذا ما يطرحه فيديو مروع لأب صيني أمسك طفله وقد تدلى على حافة هاوية عميقة خطرة.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام صينية، أن الفيديو تم التقاطه في بقعة ذات مناظر طبيعية في أحد ضواحي العاصمة بكين، على طريق هونغ جينغ، الذي يبلغ طوله 19 كيلومترًا معروف بمناظره الجميلة وانحناءاته الحادة.

وتحت عنوان "كل هذا من أجل صورة غبية؟" نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، الفيديو المروع والذي يظهر فيه الأب وهو يمسك يدي طفل تدلى على حافة حفرة عميقة، بينما يقف شخص من خلف الأب يلتقط صورة للطفل المرعوب، بينما كان الأب يهز يدي الطفل.

وتقول الصحيفة: "إنها إنزلاقة واحدة وينتهي كل هذا المشهد بأسوأ صورة".

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بالفيديو.. هل تقتل طفلك من أجل صورة غبية؟
سبق

هل تقتل فلذة كبدك من أجل صورة غبية لا معنى لها؟ هذا ما يطرحه فيديو مروع لأب صيني أمسك طفله وقد تدلى على حافة هاوية عميقة خطرة.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام صينية، أن الفيديو تم التقاطه في بقعة ذات مناظر طبيعية في أحد ضواحي العاصمة بكين، على طريق هونغ جينغ، الذي يبلغ طوله 19 كيلومترًا معروف بمناظره الجميلة وانحناءاته الحادة.

وتحت عنوان "كل هذا من أجل صورة غبية؟" نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، الفيديو المروع والذي يظهر فيه الأب وهو يمسك يدي طفل تدلى على حافة حفرة عميقة، بينما يقف شخص من خلف الأب يلتقط صورة للطفل المرعوب، بينما كان الأب يهز يدي الطفل.

وتقول الصحيفة: "إنها إنزلاقة واحدة وينتهي كل هذا المشهد بأسوأ صورة".

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
05:45 PM

بالفيديو.. هل تقتل طفلك من أجل صورة غبية؟

صحيفة: إنزلاقة واحدة وينتهي المشهد بأسوأ صورة

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
1,627

هل تقتل فلذة كبدك من أجل صورة غبية لا معنى لها؟ هذا ما يطرحه فيديو مروع لأب صيني أمسك طفله وقد تدلى على حافة هاوية عميقة خطرة.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام صينية، أن الفيديو تم التقاطه في بقعة ذات مناظر طبيعية في أحد ضواحي العاصمة بكين، على طريق هونغ جينغ، الذي يبلغ طوله 19 كيلومترًا معروف بمناظره الجميلة وانحناءاته الحادة.

وتحت عنوان "كل هذا من أجل صورة غبية؟" نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، الفيديو المروع والذي يظهر فيه الأب وهو يمسك يدي طفل تدلى على حافة حفرة عميقة، بينما يقف شخص من خلف الأب يلتقط صورة للطفل المرعوب، بينما كان الأب يهز يدي الطفل.

وتقول الصحيفة: "إنها إنزلاقة واحدة وينتهي كل هذا المشهد بأسوأ صورة".

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