قوات التحالف تعترض عدة صواريخ وطائرتين مسيرتين في سماء المخا

أطلقتها مليشيا الحوثي في وقت مبكر فجر اليوم بالساحل الغربي

اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صواريخ بالستية، وأسقطت طائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا بالساحل الغربي لليمن أطلقتها مليشيا الحوثي في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد.

وبينت تقارير صحفية أن المليشيا أطلقت عدداً من الصواريخ صوب مدينة المخا، وتمكنت دفاعات الباتريوت من اعتراضها، فيما أسقطت طائرتين مسيرتين للمليشيا، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.