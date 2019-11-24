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قوات التحالف تعترض عدة صواريخ وطائرتين مسيرتين في سماء المخا

أطلقتها مليشيا الحوثي في وقت مبكر فجر اليوم بالساحل الغربي

اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صواريخ بالستية، وأسقطت طائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا بالساحل الغربي لليمن أطلقتها مليشيا الحوثي في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد.

وبينت تقارير صحفية أن المليشيا أطلقت عدداً من الصواريخ صوب مدينة المخا، وتمكنت دفاعات الباتريوت من اعتراضها، فيما أسقطت طائرتين مسيرتين للمليشيا، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

قوات التحالف تعترض صواريخ بالستية الساحل الغربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قوات التحالف تعترض عدة صواريخ وطائرتين مسيرتين في سماء المخا
سبق

اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صواريخ بالستية، وأسقطت طائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا بالساحل الغربي لليمن أطلقتها مليشيا الحوثي في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد.

وبينت تقارير صحفية أن المليشيا أطلقت عدداً من الصواريخ صوب مدينة المخا، وتمكنت دفاعات الباتريوت من اعتراضها، فيما أسقطت طائرتين مسيرتين للمليشيا، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
02:13 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
05:36 PM

قوات التحالف تعترض عدة صواريخ وطائرتين مسيرتين في سماء المخا

أطلقتها مليشيا الحوثي في وقت مبكر فجر اليوم بالساحل الغربي

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فهد كاملي - جازان
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4,446

اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صواريخ بالستية، وأسقطت طائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا بالساحل الغربي لليمن أطلقتها مليشيا الحوثي في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد.

وبينت تقارير صحفية أن المليشيا أطلقت عدداً من الصواريخ صوب مدينة المخا، وتمكنت دفاعات الباتريوت من اعتراضها، فيما أسقطت طائرتين مسيرتين للمليشيا، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

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