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ورشة عن اشتراطات المكاتب الهندسية في مجال الوقاية بـ"مدني مكة"

ناقشت شروط تأهيل المكاتب الاستشارية

أقام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، ورشة عمل بمقر الهيئة تحت عنوان "اشتراطات تأهيل المكاتب الهندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق"، بحضور المكاتب الهندسية بمنطقة مكة المكرمة.

وناقشت الورشة شروط تأهيل المكاتب الاستشاريه التي تمارس نشاط الخدمات الهندسية الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق من حيث تصميم وتدقيق ومراجعة المخططات للمنشآت والمشاريع وفقًا للوائح والمعايير المعتمدة، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ وتطبيق أنظمة الوقاية والحماية من الحريق واستلام تلك الأنظمة وتقديم الاستشارات الهندسية، كما تم استعراض ومناقشة اشتراطات الهيئة السعودية للمهندسين لاعتماد تلك المكاتب.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أنه من خلال هذه الورشة تم الخروج بالعديد من التوصيات والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تحقيق ورفع مستوى منظومة السلامة والوقاية من الحريق بمشيئة الله تعالى.

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ورشة عن اشتراطات المكاتب الهندسية في مجال الوقاية بـ"مدني مكة"
سبق

أقام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، ورشة عمل بمقر الهيئة تحت عنوان "اشتراطات تأهيل المكاتب الهندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق"، بحضور المكاتب الهندسية بمنطقة مكة المكرمة.

وناقشت الورشة شروط تأهيل المكاتب الاستشاريه التي تمارس نشاط الخدمات الهندسية الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق من حيث تصميم وتدقيق ومراجعة المخططات للمنشآت والمشاريع وفقًا للوائح والمعايير المعتمدة، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ وتطبيق أنظمة الوقاية والحماية من الحريق واستلام تلك الأنظمة وتقديم الاستشارات الهندسية، كما تم استعراض ومناقشة اشتراطات الهيئة السعودية للمهندسين لاعتماد تلك المكاتب.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أنه من خلال هذه الورشة تم الخروج بالعديد من التوصيات والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تحقيق ورفع مستوى منظومة السلامة والوقاية من الحريق بمشيئة الله تعالى.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
07:54 PM

ورشة عن اشتراطات المكاتب الهندسية في مجال الوقاية بـ"مدني مكة"

ناقشت شروط تأهيل المكاتب الاستشارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أقام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، ورشة عمل بمقر الهيئة تحت عنوان "اشتراطات تأهيل المكاتب الهندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق"، بحضور المكاتب الهندسية بمنطقة مكة المكرمة.

وناقشت الورشة شروط تأهيل المكاتب الاستشاريه التي تمارس نشاط الخدمات الهندسية الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق من حيث تصميم وتدقيق ومراجعة المخططات للمنشآت والمشاريع وفقًا للوائح والمعايير المعتمدة، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ وتطبيق أنظمة الوقاية والحماية من الحريق واستلام تلك الأنظمة وتقديم الاستشارات الهندسية، كما تم استعراض ومناقشة اشتراطات الهيئة السعودية للمهندسين لاعتماد تلك المكاتب.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أنه من خلال هذه الورشة تم الخروج بالعديد من التوصيات والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تحقيق ورفع مستوى منظومة السلامة والوقاية من الحريق بمشيئة الله تعالى.

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