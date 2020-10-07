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كورونا في إيطاليا وبريطانيا.. قفزات قياسية في أعداد المصابين الجدد اليوم

3600 إصابة جديدة في الأولى و14162 حالة بالثانية

أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، أنها سجلت نحو 3600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة يتجاوز مؤشر الحالات اليومية في البلاد حاجزالـ3000 منذ أواخر أبريل الماضي.

وفي بريطانيا، أظهرت بيانات حكومية أن المملكة المتحدة سجلت 14162 حالة إصابة يومية جديدة بكوفيد -19 يوم الأربعاء، بانخفاض طفيف عن 14542 حالة سجلت في اليوم السابق.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في إيطاليا وبريطانيا.. قفزات قياسية في أعداد المصابين الجدد اليوم
سبق

أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، أنها سجلت نحو 3600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة يتجاوز مؤشر الحالات اليومية في البلاد حاجزالـ3000 منذ أواخر أبريل الماضي.

وفي بريطانيا، أظهرت بيانات حكومية أن المملكة المتحدة سجلت 14162 حالة إصابة يومية جديدة بكوفيد -19 يوم الأربعاء، بانخفاض طفيف عن 14542 حالة سجلت في اليوم السابق.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
06:33 PM

كورونا في إيطاليا وبريطانيا.. قفزات قياسية في أعداد المصابين الجدد اليوم

3600 إصابة جديدة في الأولى و14162 حالة بالثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، أنها سجلت نحو 3600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة يتجاوز مؤشر الحالات اليومية في البلاد حاجزالـ3000 منذ أواخر أبريل الماضي.

وفي بريطانيا، أظهرت بيانات حكومية أن المملكة المتحدة سجلت 14162 حالة إصابة يومية جديدة بكوفيد -19 يوم الأربعاء، بانخفاض طفيف عن 14542 حالة سجلت في اليوم السابق.

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