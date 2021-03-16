النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش المصري: تجهيز وحدات الحرب البيولوجية وتوفير احتياطات غذائية

ضمن استعدادات واسعة لدعم أجهزة الدولة لمواجهة كورونا

تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، وحدات من الجيش المصري؛ للاطلاع على جاهزية عناصرها ومعداتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة القوات المسلحة المصرية، للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة.

واحتفظت إدارة التعيينات باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية، بحيث إن الاحتياطي الواحد يكفى لـ20 ألف فرد جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام، كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين العديد من الإجراءات منها التثقيف الصحي والتدريب على إجراءات الشؤون الصحية والوقائية على كافة المستويات.

بدروها، أجرت إدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة عمليات تطويع على عربات ومعدات الإطفاء، من خلال تزويدها بقواذف الأكرون، وتعبئتها مسبقًا بالمحاليل المطهرة لاستخدامها مباشرة في أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وباستطاعة إدارة الحرب الكيميائية إجراء التحاليل الفيرولوجية للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة (PCR)، كما تم توفير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التي تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.

الجيش المصري فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش المصري: تجهيز وحدات الحرب البيولوجية وتوفير احتياطات غذائية
سبق

تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، وحدات من الجيش المصري؛ للاطلاع على جاهزية عناصرها ومعداتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة القوات المسلحة المصرية، للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة.

واحتفظت إدارة التعيينات باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية، بحيث إن الاحتياطي الواحد يكفى لـ20 ألف فرد جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام، كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين العديد من الإجراءات منها التثقيف الصحي والتدريب على إجراءات الشؤون الصحية والوقائية على كافة المستويات.

بدروها، أجرت إدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة عمليات تطويع على عربات ومعدات الإطفاء، من خلال تزويدها بقواذف الأكرون، وتعبئتها مسبقًا بالمحاليل المطهرة لاستخدامها مباشرة في أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وباستطاعة إدارة الحرب الكيميائية إجراء التحاليل الفيرولوجية للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة (PCR)، كما تم توفير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التي تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
04:59 PM

الجيش المصري: تجهيز وحدات الحرب البيولوجية وتوفير احتياطات غذائية

ضمن استعدادات واسعة لدعم أجهزة الدولة لمواجهة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
7,975

تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، وحدات من الجيش المصري؛ للاطلاع على جاهزية عناصرها ومعداتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة القوات المسلحة المصرية، للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة.

واحتفظت إدارة التعيينات باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية، بحيث إن الاحتياطي الواحد يكفى لـ20 ألف فرد جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام، كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين العديد من الإجراءات منها التثقيف الصحي والتدريب على إجراءات الشؤون الصحية والوقائية على كافة المستويات.

بدروها، أجرت إدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة عمليات تطويع على عربات ومعدات الإطفاء، من خلال تزويدها بقواذف الأكرون، وتعبئتها مسبقًا بالمحاليل المطهرة لاستخدامها مباشرة في أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وباستطاعة إدارة الحرب الكيميائية إجراء التحاليل الفيرولوجية للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة (PCR)، كما تم توفير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التي تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,304
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,709
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,619
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,702

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة