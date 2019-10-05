النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد ساعة من بلاغ صاحبها.. خطة أمنية توقع شابين استعملا "صرافة مفقودة"

استخدماها في الشراء من محلات عدة عبر خدمة الـ"واي فاي" قبل أن يوقفها

نجحت فرق البحث الجنائي بشرطة محافظة عفيف، في الوصول إلى شابين تورطا في استعمال بطاقة صراف آلية مفقودة والشراء منها من عدة محلات، قبل أن يوقفها صاحبها.

وتعود التفاصيل إلى بلاغ تقدّم به مواطن للشرطة يطلب فيه ضبط مجهول عُثر على بطاقة الصراف الخاصة به المفقودة، وأنه يقوم عن طريقها بعمليات شراء من عدة محلات تجارية بواسطة خدمة "واي فاي".

وعلى الفور بدأ رجال البحث الجنائي بالتحرِّي عن طريق المصادر بين أوساط الشباب، وفق خطة أمنية وجه بها مدير الشرطة ومساعده، وتابعها رئيس البحث الجنائي بالشرطة حتى وصلت معلومات مؤكّدة بعد ساعة واحدة عن شابين متهمين في التورط في هذه القضية، لتجري متابعتهما وضبطهما بمباشرة رئيس الفرق الميدانية وفي حوزتهما البطاقة المفقودة في أحد الأماكن العامة وإحالتهما للتحقيق.

عفيف شرطة محافظة عفيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد ساعة من بلاغ صاحبها.. خطة أمنية توقع شابين استعملا "صرافة مفقودة"
سبق

نجحت فرق البحث الجنائي بشرطة محافظة عفيف، في الوصول إلى شابين تورطا في استعمال بطاقة صراف آلية مفقودة والشراء منها من عدة محلات، قبل أن يوقفها صاحبها.

وتعود التفاصيل إلى بلاغ تقدّم به مواطن للشرطة يطلب فيه ضبط مجهول عُثر على بطاقة الصراف الخاصة به المفقودة، وأنه يقوم عن طريقها بعمليات شراء من عدة محلات تجارية بواسطة خدمة "واي فاي".

وعلى الفور بدأ رجال البحث الجنائي بالتحرِّي عن طريق المصادر بين أوساط الشباب، وفق خطة أمنية وجه بها مدير الشرطة ومساعده، وتابعها رئيس البحث الجنائي بالشرطة حتى وصلت معلومات مؤكّدة بعد ساعة واحدة عن شابين متهمين في التورط في هذه القضية، لتجري متابعتهما وضبطهما بمباشرة رئيس الفرق الميدانية وفي حوزتهما البطاقة المفقودة في أحد الأماكن العامة وإحالتهما للتحقيق.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
02:38 PM

بعد ساعة من بلاغ صاحبها.. خطة أمنية توقع شابين استعملا "صرافة مفقودة"

استخدماها في الشراء من محلات عدة عبر خدمة الـ"واي فاي" قبل أن يوقفها

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
13
12,447

نجحت فرق البحث الجنائي بشرطة محافظة عفيف، في الوصول إلى شابين تورطا في استعمال بطاقة صراف آلية مفقودة والشراء منها من عدة محلات، قبل أن يوقفها صاحبها.

وتعود التفاصيل إلى بلاغ تقدّم به مواطن للشرطة يطلب فيه ضبط مجهول عُثر على بطاقة الصراف الخاصة به المفقودة، وأنه يقوم عن طريقها بعمليات شراء من عدة محلات تجارية بواسطة خدمة "واي فاي".

وعلى الفور بدأ رجال البحث الجنائي بالتحرِّي عن طريق المصادر بين أوساط الشباب، وفق خطة أمنية وجه بها مدير الشرطة ومساعده، وتابعها رئيس البحث الجنائي بالشرطة حتى وصلت معلومات مؤكّدة بعد ساعة واحدة عن شابين متهمين في التورط في هذه القضية، لتجري متابعتهما وضبطهما بمباشرة رئيس الفرق الميدانية وفي حوزتهما البطاقة المفقودة في أحد الأماكن العامة وإحالتهما للتحقيق.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,581
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,466
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,523
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,175

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة