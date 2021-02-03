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إثيوبيا: اعتقال مجموعة تآمرت للهجوم على سفارة الإمارات بأديس أبابا

تعمل بتوجيهات من أجانب..  وتم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والوثائق

اعتقلت السلطات الإثيوبية مجموعة من 15 شخصًا بتهمة التآمر لشن هجوم على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في أديس أبابا.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية اليوم نقلاً عن بيان من جهاز المخابرات أن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أجانب، مضيفة بأنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والوثائق خلال العملية.

وأشارت إلى أن "المجموعة تلقت المهمة من جماعة إرهابية أجنبية، وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح".

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إثيوبيا: اعتقال مجموعة تآمرت للهجوم على سفارة الإمارات بأديس أبابا
سبق

اعتقلت السلطات الإثيوبية مجموعة من 15 شخصًا بتهمة التآمر لشن هجوم على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في أديس أبابا.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية اليوم نقلاً عن بيان من جهاز المخابرات أن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أجانب، مضيفة بأنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والوثائق خلال العملية.

وأشارت إلى أن "المجموعة تلقت المهمة من جماعة إرهابية أجنبية، وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح".

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
11:17 PM

إثيوبيا: اعتقال مجموعة تآمرت للهجوم على سفارة الإمارات بأديس أبابا

تعمل بتوجيهات من أجانب..  وتم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والوثائق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت السلطات الإثيوبية مجموعة من 15 شخصًا بتهمة التآمر لشن هجوم على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في أديس أبابا.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية اليوم نقلاً عن بيان من جهاز المخابرات أن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أجانب، مضيفة بأنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والوثائق خلال العملية.

وأشارت إلى أن "المجموعة تلقت المهمة من جماعة إرهابية أجنبية، وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح".

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