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"مدني مكة المكرّمة" تحذّر من التقلبات الجوية: لا تقربوا الأجسام المتحركة

أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‏‎ وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل: الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والكامل، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً -بمشيئة الله-.

ودعا المتحدث الرسمي إلى متابعة تقارير ‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرُّض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهابت مديرية الدفاع المدني، بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.

الدفاع المدني أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة المكرّمة" تحذّر من التقلبات الجوية: لا تقربوا الأجسام المتحركة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‏‎ وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل: الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والكامل، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً -بمشيئة الله-.

ودعا المتحدث الرسمي إلى متابعة تقارير ‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرُّض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهابت مديرية الدفاع المدني، بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
09:38 AM

"مدني مكة المكرّمة" تحذّر من التقلبات الجوية: لا تقربوا الأجسام المتحركة

أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‏‎ وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل: الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والكامل، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً -بمشيئة الله-.

ودعا المتحدث الرسمي إلى متابعة تقارير ‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرُّض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهابت مديرية الدفاع المدني، بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.

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