بعد بصق مقيم على الخضار.. أمانة عسير تغلق مركز تسوُّق في "بلقرن"

صادرت أكثر من طنَّيْن من المواد الغذائية احترازيًّا

أغلقت أمانة منطقة عسير، ممثلة ببلدية بلقرن، أحد مراكز التسوق الكبرى في المحافظة، وصادرت ١٣٧٧ كيلوجرامًا من الفواكه، و774 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المتنوعة؛ وذلك في خطوة احترازية لحماية المواطنين والمقيمين بعد ورود بلاغ عن قيام مقيم بالبصق على موقع الخضار والفاكهة، واتخذت البلدية هذه الإجراءات في تنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية "أحمد البارقي" أنه "تمت مباشرة فريق من بلدية بلقرن في الموقع، وحصر المخالطين، وعددهم 11 شخصًا، وتم إيداعهم بالمحاجر الصحية. كما قامت البلدية بتحريز الفواكه والخضراوات التي تم البصق عليها أو ملامستها بالمركز، وتم مشاهدتها من خلال كاميرات الفيديو".

وأضاف: "اتُّخذت الإجراءات بتعقيم ورش المجمع كاملاً بمواد مطهرة ضمن إجراءات البلدية الاحترازية، وإغلاق المجمع بالكامل، وتكليف المشرف العام بتعقيم السوق بشكل يومي حتى ظهور نتائج العينات من قِبل المختبر الإقليمي بعسير".

وكانت بلدية محافظة بلقرن قد اتخذت هذه الإجراءات عقب ورود معلومات عن قيام شخص بالبصق على محل خضار وفاكهة؛ إذ قامت الجهات الأمنية بالانتقال فورًا إلى المكان، ومراجعة كاميرات المراقبة، واتضح صحة البلاغ المقدَّم إلى الجهات المختصة، وباشرت مهامها بتشكيل فريق أمني للبحث عن المقيم، وتم التعرف على مسكنه بمركز عفراء شمال بلقرن، والقبض عليه، وتسليمه إلى مندوب مستشفى سبت العلايا؛ لإيداعه الحجر الصحي وإكمال الإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة.

وفي ختام تصريحه أكد "البارقي" أن البلدية ستواصل تنفيذ حملاتها للتعقيم والتطهير في إطار مجهودات الدولة ممثلة في القطاعات الحكومية والأهلية، بما يكفل صحة وسلامة الجميع. مشددًا على ضرورة نظافة وتعقيم المحال والنظافة الشخصية والتعقيم للعاملين، والتأكد من توافر الكروت الصحية، ولبس الكمامات والقفازات، وتوفير المعقمات. مؤكدًا تطبيق أقصى أنواع العقوبات على المخالفين والمتهاونين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة بالسعودية.

الجدير بالذكر أن تلك الإجراءات جاءت تماشيًا مع توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، وبمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.