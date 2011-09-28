أوقعت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 (منطقة الغرب) والتي تحتضن العاصمة القطرية منافساتها هذه الأيام، مواجهة الأهلي السعودي بنظيره النصر السعودي؛ فيما يقابل باختاكور الزوزبكي نظيره بيرسبوليس الإيراني.
القرعة تجمع الأهلي والنصر وجهًا لوجه.. وباختاكور يلتقي بيرسبوليس
في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا
أوقعت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 (منطقة الغرب) والتي تحتضن العاصمة القطرية منافساتها هذه الأيام، مواجهة الأهلي السعودي بنظيره النصر السعودي؛ فيما يقابل باختاكور الزوزبكي نظيره بيرسبوليس الإيراني.النصر الأهلي
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القرعة تجمع الأهلي والنصر وجهًا لوجه.. وباختاكور يلتقي بيرسبوليسأحمد سرور سبق 2020-09-28
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
11:25 AM
اخر تعديل
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
11:46 AM
القرعة تجمع الأهلي والنصر وجهًا لوجه.. وباختاكور يلتقي بيرسبوليس
في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا
أوقعت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 (منطقة الغرب) والتي تحتضن العاصمة القطرية منافساتها هذه الأيام، مواجهة الأهلي السعودي بنظيره النصر السعودي؛ فيما يقابل باختاكور الزوزبكي نظيره بيرسبوليس الإيراني.
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