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القرعة تجمع الأهلي والنصر وجهًا لوجه.. وباختاكور يلتقي بيرسبوليس

في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

أوقعت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 (منطقة الغرب) والتي تحتضن العاصمة القطرية منافساتها هذه الأيام، مواجهة الأهلي السعودي بنظيره النصر السعودي؛ فيما يقابل باختاكور الزوزبكي نظيره بيرسبوليس الإيراني.

النصر الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القرعة تجمع الأهلي والنصر وجهًا لوجه.. وباختاكور يلتقي بيرسبوليس
سبق

أوقعت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 (منطقة الغرب) والتي تحتضن العاصمة القطرية منافساتها هذه الأيام، مواجهة الأهلي السعودي بنظيره النصر السعودي؛ فيما يقابل باختاكور الزوزبكي نظيره بيرسبوليس الإيراني.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
11:25 AM
اخر تعديل
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
11:46 AM

القرعة تجمع الأهلي والنصر وجهًا لوجه.. وباختاكور يلتقي بيرسبوليس

في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

A A A
أحمد سرور - الرياض
10
4,841

أوقعت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 (منطقة الغرب) والتي تحتضن العاصمة القطرية منافساتها هذه الأيام، مواجهة الأهلي السعودي بنظيره النصر السعودي؛ فيما يقابل باختاكور الزوزبكي نظيره بيرسبوليس الإيراني.

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