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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان وسحب ممطرة في سماء نجران

الحالتان تشملان عددًا من محافظات المنطقتين.. حتى الـ7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبوعريش، الحرث، الدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من ناحية أخرى، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، بتشكّل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار.


وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار المركز الوطني للأرصاد

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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان وسحب ممطرة في سماء نجران
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبوعريش، الحرث، الدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من ناحية أخرى، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، بتشكّل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار.


وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:06 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:15 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان وسحب ممطرة في سماء نجران

الحالتان تشملان عددًا من محافظات المنطقتين.. حتى الـ7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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1,042

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبوعريش، الحرث، الدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من ناحية أخرى، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، بتشكّل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار.


وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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