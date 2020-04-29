هطول أمطار على مدينة الباحة وضواحيها

شملت محافظات بني حسن والقرى والمندق

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطارٌ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بني حسن والقرى والمندق وبعض المراكز التابعة لها، وبعض متنزهات المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.