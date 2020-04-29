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هطول أمطار على مدينة الباحة وضواحيها

شملت محافظات بني حسن والقرى والمندق

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطارٌ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بني حسن والقرى والمندق وبعض المراكز التابعة لها، وبعض متنزهات المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

الباحة أمطار

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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هطول أمطار على مدينة الباحة وضواحيها
سبق

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطارٌ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بني حسن والقرى والمندق وبعض المراكز التابعة لها، وبعض متنزهات المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
11:04 PM

هطول أمطار على مدينة الباحة وضواحيها

شملت محافظات بني حسن والقرى والمندق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
4
2,913

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطارٌ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بني حسن والقرى والمندق وبعض المراكز التابعة لها، وبعض متنزهات المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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