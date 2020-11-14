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فيروس كورونا في إفريقيا بلغ نحو مليون و931 ألف إصابة

إجمالي حالات الوفيات بدول القارة بلغ 46 ألفاً و505 حالات

أفاد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليوناً و930 ألفاً و981 إصابةً.

وأضاف المركز في بيان، اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية بلغ 46 ألفاً و505 حالات وفاة.

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فيروس كورونا في إفريقيا بلغ نحو مليون و931 ألف إصابة
سبق

أفاد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليوناً و930 ألفاً و981 إصابةً.

وأضاف المركز في بيان، اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية بلغ 46 ألفاً و505 حالات وفاة.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
10:32 AM

فيروس كورونا في إفريقيا بلغ نحو مليون و931 ألف إصابة

إجمالي حالات الوفيات بدول القارة بلغ 46 ألفاً و505 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليوناً و930 ألفاً و981 إصابةً.

وأضاف المركز في بيان، اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية بلغ 46 ألفاً و505 حالات وفاة.

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