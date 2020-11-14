وأضاف المركز في بيان، اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية بلغ 46 ألفاً و505 حالات وفاة.

أفاد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليوناً و930 ألفاً و981 إصابةً.

فيروس كورونا في إفريقيا بلغ نحو مليون و931 ألف إصابة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-14 أفاد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليوناً و930 ألفاً و981 إصابةً. وأضاف المركز في بيان، اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية بلغ 46 ألفاً و505 حالات وفاة.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 10:32 AM

فيروس كورونا في إفريقيا بلغ نحو مليون و931 ألف إصابة إجمالي حالات الوفيات بدول القارة بلغ 46 ألفاً و505 حالات





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أفاد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليوناً و930 ألفاً و981 إصابةً.

وأضاف المركز في بيان، اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية بلغ 46 ألفاً و505 حالات وفاة.