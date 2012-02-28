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بالصور.. جناح "العمل" بالجنادرية يرصد نجاح تجربة 32 أسرة منتجة

يقوم بتعريف المواطنين بالمهن والحرف اليدوية

تصوير: عبدالله النحيط: عامًا بعد عام، يشارك جناح وزارة العمل بمهرجان الجنادرية، ولكن في عام 1439، كانت المشاركة مختلفة ومميزة، حتى اعتبره الجمهور من الأجنحة المهمة، ومحطة رئيسة للزوار لأهمية معرفة نظم العمل والعمال وهو ما يهم قطاعاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

ويقدم الجناح طرق النجاح في بيئات العمل المختلفة، ويقف منسوبو الوزارة يشرحون الطرق الكفيلة بالنجاح في العمل، كما يقومون بتعريف المواطنين بالمهن والحرف اليدوية ومنتجات الأسـر المنتجة والعمل الحر وآلية إصدار الوثيقة الخاصة بالبرنامج.

كما يشهد الجناح إصدار مجموعة من وثائق "العمل الحر" للزوار الراغبين في ذلك، ويقدم نبذة عن أصحاب الأعمال والأفـراد والجهات غير الربحية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة الإلكتروني والخدمات المقدمة إلى جمعية الإعاقة الحركية، مثل صيانة العربات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وجميع التسهيلات الممكنة لكبار السن، وتقدم هذه الخدمة للمرة الأولى في الجنـادرية.

ويعتبر السوق الخاص بالأسر المنتجة التي يشارك فيها 24 أسرة منتجة بمشاركة المرأة السعودية المحترفة في الأكلات والمنتجات الشعبية والتي جذبت أعدادًا متزايدة من زوار الركن في المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

وتقول وفاء العبد اللطيف، إنها ضمن نطاق برنامج المستثمرات من المنزل وتشيد بدعم وزارة العمل، حيث وفروا أماكن مخصصة ومجهزة مجانية تشجيعًا ودعمًا للمستثمرات لهن ونوعًا من الدعاية والتسويق للمستفيدة.

من جهتها قالت بائعة الجريش، موضي الحسن: "اشترطت علينا وزارة العمل أن نصنع المنتج بأيدينا دون تدخل عمالة أجنبية، وأن تكون المهنة أساسية مثل صناعة الأكلات المختلفة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. جناح "العمل" بالجنادرية يرصد نجاح تجربة 32 أسرة منتجة
سبق

تصوير: عبدالله النحيط: عامًا بعد عام، يشارك جناح وزارة العمل بمهرجان الجنادرية، ولكن في عام 1439، كانت المشاركة مختلفة ومميزة، حتى اعتبره الجمهور من الأجنحة المهمة، ومحطة رئيسة للزوار لأهمية معرفة نظم العمل والعمال وهو ما يهم قطاعاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

ويقدم الجناح طرق النجاح في بيئات العمل المختلفة، ويقف منسوبو الوزارة يشرحون الطرق الكفيلة بالنجاح في العمل، كما يقومون بتعريف المواطنين بالمهن والحرف اليدوية ومنتجات الأسـر المنتجة والعمل الحر وآلية إصدار الوثيقة الخاصة بالبرنامج.

كما يشهد الجناح إصدار مجموعة من وثائق "العمل الحر" للزوار الراغبين في ذلك، ويقدم نبذة عن أصحاب الأعمال والأفـراد والجهات غير الربحية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة الإلكتروني والخدمات المقدمة إلى جمعية الإعاقة الحركية، مثل صيانة العربات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وجميع التسهيلات الممكنة لكبار السن، وتقدم هذه الخدمة للمرة الأولى في الجنـادرية.

ويعتبر السوق الخاص بالأسر المنتجة التي يشارك فيها 24 أسرة منتجة بمشاركة المرأة السعودية المحترفة في الأكلات والمنتجات الشعبية والتي جذبت أعدادًا متزايدة من زوار الركن في المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

وتقول وفاء العبد اللطيف، إنها ضمن نطاق برنامج المستثمرات من المنزل وتشيد بدعم وزارة العمل، حيث وفروا أماكن مخصصة ومجهزة مجانية تشجيعًا ودعمًا للمستثمرات لهن ونوعًا من الدعاية والتسويق للمستفيدة.

من جهتها قالت بائعة الجريش، موضي الحسن: "اشترطت علينا وزارة العمل أن نصنع المنتج بأيدينا دون تدخل عمالة أجنبية، وأن تكون المهنة أساسية مثل صناعة الأكلات المختلفة".

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
07:00 PM

بالصور.. جناح "العمل" بالجنادرية يرصد نجاح تجربة 32 أسرة منتجة

يقوم بتعريف المواطنين بالمهن والحرف اليدوية

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خالد خليل - الرياض
0
1,292

تصوير: عبدالله النحيط: عامًا بعد عام، يشارك جناح وزارة العمل بمهرجان الجنادرية، ولكن في عام 1439، كانت المشاركة مختلفة ومميزة، حتى اعتبره الجمهور من الأجنحة المهمة، ومحطة رئيسة للزوار لأهمية معرفة نظم العمل والعمال وهو ما يهم قطاعاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

ويقدم الجناح طرق النجاح في بيئات العمل المختلفة، ويقف منسوبو الوزارة يشرحون الطرق الكفيلة بالنجاح في العمل، كما يقومون بتعريف المواطنين بالمهن والحرف اليدوية ومنتجات الأسـر المنتجة والعمل الحر وآلية إصدار الوثيقة الخاصة بالبرنامج.

كما يشهد الجناح إصدار مجموعة من وثائق "العمل الحر" للزوار الراغبين في ذلك، ويقدم نبذة عن أصحاب الأعمال والأفـراد والجهات غير الربحية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة الإلكتروني والخدمات المقدمة إلى جمعية الإعاقة الحركية، مثل صيانة العربات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وجميع التسهيلات الممكنة لكبار السن، وتقدم هذه الخدمة للمرة الأولى في الجنـادرية.

ويعتبر السوق الخاص بالأسر المنتجة التي يشارك فيها 24 أسرة منتجة بمشاركة المرأة السعودية المحترفة في الأكلات والمنتجات الشعبية والتي جذبت أعدادًا متزايدة من زوار الركن في المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

وتقول وفاء العبد اللطيف، إنها ضمن نطاق برنامج المستثمرات من المنزل وتشيد بدعم وزارة العمل، حيث وفروا أماكن مخصصة ومجهزة مجانية تشجيعًا ودعمًا للمستثمرات لهن ونوعًا من الدعاية والتسويق للمستفيدة.

من جهتها قالت بائعة الجريش، موضي الحسن: "اشترطت علينا وزارة العمل أن نصنع المنتج بأيدينا دون تدخل عمالة أجنبية، وأن تكون المهنة أساسية مثل صناعة الأكلات المختلفة".

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