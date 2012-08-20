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الهلال ينهي تحضيراته تأهباً لملاقاة التعاون.. و"عطيف "خارج التشكيلة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم تحضيراته الميدانية؛ لمواجهة التعاون غداً، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في إطار الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغلب الجانب الفني على الحصة التدريبية التي أجراها الفريق في مقر النادي، وتخلل المران تطبيقات تكتيكية متنوعة، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

من جهة ثانية واصل اللاعب "عبد الله عطيف" برنامجه العلاجي بعد شعوره بآلام في الركبة.

التعاون الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال ينهي تحضيراته تأهباً لملاقاة التعاون.. و"عطيف "خارج التشكيلة
سبق

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم تحضيراته الميدانية؛ لمواجهة التعاون غداً، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في إطار الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغلب الجانب الفني على الحصة التدريبية التي أجراها الفريق في مقر النادي، وتخلل المران تطبيقات تكتيكية متنوعة، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

من جهة ثانية واصل اللاعب "عبد الله عطيف" برنامجه العلاجي بعد شعوره بآلام في الركبة.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
08:31 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
03:59 AM

الهلال ينهي تحضيراته تأهباً لملاقاة التعاون.. و"عطيف "خارج التشكيلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم تحضيراته الميدانية؛ لمواجهة التعاون غداً، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في إطار الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغلب الجانب الفني على الحصة التدريبية التي أجراها الفريق في مقر النادي، وتخلل المران تطبيقات تكتيكية متنوعة، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

من جهة ثانية واصل اللاعب "عبد الله عطيف" برنامجه العلاجي بعد شعوره بآلام في الركبة.

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