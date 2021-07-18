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سقوط مترصدي عملاء البنوك وناشلي المصلين.. جرائم منوعة والجناة بقبضة الأمن

فيما جرى ضبط 36 مخالفًا لنظام العمل بالمتاجرة في رخص الإقامة وإسكان مخالفين

استعرض الأمن العام، اليوم الأحد، عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلًا، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، وثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة، ارتكبوا عددًا من الجرائم، تَمَثلت في السطو على المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية؛ حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (300.000) ألف ريال.

وتَضَمّن الفيديو، القبضَ على مقيميْن ومخالف لنظام أمن الحدود في الرياض، ارتكبوا جريمتين تَمَثّلتا في الترصد لعملاء البنوك والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض؛ حيث بلغت قيمة الأموال المسلوبة مبلغ (370.000) ألف ريال.

وكذلك القبض على 36 مخالفًا لنظام العمل في الرياض، استغلوا رخصة الإقامة النظامية الخاصة بهم والمتاجرة بها بإسكان مخالفي نظام أمن الحدود، من خلال استئجار وحدات سكنية وإيوائهم ونقلهم والتستر عليهم.

وأظهر المقطع القبضَ على سبعة مواطنين ووافد نازح في حفر الباطن قاموا بمشاجرة جماعية، وقام أحدهم بقيادة سيارة وتعمّد صدم عدد من المتواجدين في الموقع.

وأشار الفيديو إلى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية في جدة قاما بالترصد للمصلين عند خروجهم من الجوامع ونشل ما بحوزتهم من متعلقات شخصية والتوصل من خلالها إلى أرقام هواتفهم ومساومتهم على إرجاعها مقابل تسليمهم مبالغ مالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سقوط مترصدي عملاء البنوك وناشلي المصلين.. جرائم منوعة والجناة بقبضة الأمن
سبق

استعرض الأمن العام، اليوم الأحد، عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلًا، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، وثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة، ارتكبوا عددًا من الجرائم، تَمَثلت في السطو على المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية؛ حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (300.000) ألف ريال.

وتَضَمّن الفيديو، القبضَ على مقيميْن ومخالف لنظام أمن الحدود في الرياض، ارتكبوا جريمتين تَمَثّلتا في الترصد لعملاء البنوك والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض؛ حيث بلغت قيمة الأموال المسلوبة مبلغ (370.000) ألف ريال.

وكذلك القبض على 36 مخالفًا لنظام العمل في الرياض، استغلوا رخصة الإقامة النظامية الخاصة بهم والمتاجرة بها بإسكان مخالفي نظام أمن الحدود، من خلال استئجار وحدات سكنية وإيوائهم ونقلهم والتستر عليهم.

وأظهر المقطع القبضَ على سبعة مواطنين ووافد نازح في حفر الباطن قاموا بمشاجرة جماعية، وقام أحدهم بقيادة سيارة وتعمّد صدم عدد من المتواجدين في الموقع.

وأشار الفيديو إلى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية في جدة قاما بالترصد للمصلين عند خروجهم من الجوامع ونشل ما بحوزتهم من متعلقات شخصية والتوصل من خلالها إلى أرقام هواتفهم ومساومتهم على إرجاعها مقابل تسليمهم مبالغ مالية.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
09:16 AM

سقوط مترصدي عملاء البنوك وناشلي المصلين.. جرائم منوعة والجناة بقبضة الأمن

فيما جرى ضبط 36 مخالفًا لنظام العمل بالمتاجرة في رخص الإقامة وإسكان مخالفين

A A A
ذياب الشمري - الرياض
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1,381

استعرض الأمن العام، اليوم الأحد، عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلًا، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، وثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة، ارتكبوا عددًا من الجرائم، تَمَثلت في السطو على المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية؛ حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (300.000) ألف ريال.

وتَضَمّن الفيديو، القبضَ على مقيميْن ومخالف لنظام أمن الحدود في الرياض، ارتكبوا جريمتين تَمَثّلتا في الترصد لعملاء البنوك والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض؛ حيث بلغت قيمة الأموال المسلوبة مبلغ (370.000) ألف ريال.

وكذلك القبض على 36 مخالفًا لنظام العمل في الرياض، استغلوا رخصة الإقامة النظامية الخاصة بهم والمتاجرة بها بإسكان مخالفي نظام أمن الحدود، من خلال استئجار وحدات سكنية وإيوائهم ونقلهم والتستر عليهم.

وأظهر المقطع القبضَ على سبعة مواطنين ووافد نازح في حفر الباطن قاموا بمشاجرة جماعية، وقام أحدهم بقيادة سيارة وتعمّد صدم عدد من المتواجدين في الموقع.

وأشار الفيديو إلى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية في جدة قاما بالترصد للمصلين عند خروجهم من الجوامع ونشل ما بحوزتهم من متعلقات شخصية والتوصل من خلالها إلى أرقام هواتفهم ومساومتهم على إرجاعها مقابل تسليمهم مبالغ مالية.

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