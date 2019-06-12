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جدة.. "خيركم" تختبر 2000 طالب في حفظ القرآن خلال رمضان

حصل 1030 منهم على تقدير ممتاز

اختبرت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة خلال شهر رمضان الماضي 2009 طلاب في فروع القرآن الكريم، وذلك وفق إحصائية قسم الاختبارات للعام الحالي 1440هـ.

وقال عبدالعزيز فتني، المدير العام لجمعية خيركم بجدة، إن 1500 من طلاب الحلقات نجحوا في اختبارات الجمعية، وحصل 1030 منهم على تقدير ممتاز، وعدد المختبرين من المراحل الدراسية كافة يزدادون عامًا بعدعام؛ وذلك نتيجة البرامج والأنشطة القرآنية المصاحبة للحلقات، التي تحفز الطلاب على إتقان الحفظ، وزيادة المراجعة. كما أن المتابعة الدائمة والتواصل بين إدارة الحلقات والأسرة يجنيان ثمارًا جمة، ويزيدان من أعداد الناجحين والمختبرين على حد سواء.

وأفاد فتني بأن برنامج الاختبارات الإلكترونية يعد من أسباب هذه الزيادة والتطور في أعداد المختبرين؛ إذ مكَّن الطالب من الحصول على الشهادة فورًا.. وهو يضاف للعديد من البرامج التقنية التي أطلقتها "خيركم" خلال السنوات القليلة الماضية للعاملين في الحقل القرآني.

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جدة.. "خيركم" تختبر 2000 طالب في حفظ القرآن خلال رمضان
سبق

اختبرت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة خلال شهر رمضان الماضي 2009 طلاب في فروع القرآن الكريم، وذلك وفق إحصائية قسم الاختبارات للعام الحالي 1440هـ.

وقال عبدالعزيز فتني، المدير العام لجمعية خيركم بجدة، إن 1500 من طلاب الحلقات نجحوا في اختبارات الجمعية، وحصل 1030 منهم على تقدير ممتاز، وعدد المختبرين من المراحل الدراسية كافة يزدادون عامًا بعدعام؛ وذلك نتيجة البرامج والأنشطة القرآنية المصاحبة للحلقات، التي تحفز الطلاب على إتقان الحفظ، وزيادة المراجعة. كما أن المتابعة الدائمة والتواصل بين إدارة الحلقات والأسرة يجنيان ثمارًا جمة، ويزيدان من أعداد الناجحين والمختبرين على حد سواء.

وأفاد فتني بأن برنامج الاختبارات الإلكترونية يعد من أسباب هذه الزيادة والتطور في أعداد المختبرين؛ إذ مكَّن الطالب من الحصول على الشهادة فورًا.. وهو يضاف للعديد من البرامج التقنية التي أطلقتها "خيركم" خلال السنوات القليلة الماضية للعاملين في الحقل القرآني.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
10:02 PM

جدة.. "خيركم" تختبر 2000 طالب في حفظ القرآن خلال رمضان

حصل 1030 منهم على تقدير ممتاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اختبرت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة خلال شهر رمضان الماضي 2009 طلاب في فروع القرآن الكريم، وذلك وفق إحصائية قسم الاختبارات للعام الحالي 1440هـ.

وقال عبدالعزيز فتني، المدير العام لجمعية خيركم بجدة، إن 1500 من طلاب الحلقات نجحوا في اختبارات الجمعية، وحصل 1030 منهم على تقدير ممتاز، وعدد المختبرين من المراحل الدراسية كافة يزدادون عامًا بعدعام؛ وذلك نتيجة البرامج والأنشطة القرآنية المصاحبة للحلقات، التي تحفز الطلاب على إتقان الحفظ، وزيادة المراجعة. كما أن المتابعة الدائمة والتواصل بين إدارة الحلقات والأسرة يجنيان ثمارًا جمة، ويزيدان من أعداد الناجحين والمختبرين على حد سواء.

وأفاد فتني بأن برنامج الاختبارات الإلكترونية يعد من أسباب هذه الزيادة والتطور في أعداد المختبرين؛ إذ مكَّن الطالب من الحصول على الشهادة فورًا.. وهو يضاف للعديد من البرامج التقنية التي أطلقتها "خيركم" خلال السنوات القليلة الماضية للعاملين في الحقل القرآني.

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