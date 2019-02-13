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انطلاق دورة الخط العربي والرسم التشكيلي في سجون الباحة

تنظمها مؤسسة "نون الفنون" للنزلاء

انطلقت، الأربعاء، الدورة التدريبية الأولى في الخط العربي والرسم التشكيلي، وتنظمها مؤسسة "نون الفنون" بالباحة، لنزلاء إدارة السجن العام بالمنطقة.

وتعقد الدورة أسبوعيًّا في المجالات الفنية والثقافية، لتدريب 70 نزيلًا على الأساسيات، وتأهيلهم للالتحاق ببرامج تخصصية في الرسم التشكيلي، والخط العربي، والموسيقى، وغيرها من البرامج التي تقدمها المؤسسة.

وقال مدير السجون بمنطقة الباحة العقيد فايز بن مبارك الأحمري: "إن إقامة مثل هذا البرنامج التدريبي؛ سيكون لها الأثر الكبير في فتح مجالات وفرص عمل للنزلاء بعد خروجهم من السجن.

وأضاف "الأحمري" أن البرنامج يعدّ بداية مباركة لمزيد من التعاون والعطاء بين مؤسسة "نون الفنون" ومديرية السجون بالمنطقة؛ لما فيه الخير والنفع للنزلاء.

سجون الباحة الخط العربي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق دورة الخط العربي والرسم التشكيلي في سجون الباحة
سبق

انطلقت، الأربعاء، الدورة التدريبية الأولى في الخط العربي والرسم التشكيلي، وتنظمها مؤسسة "نون الفنون" بالباحة، لنزلاء إدارة السجن العام بالمنطقة.

وتعقد الدورة أسبوعيًّا في المجالات الفنية والثقافية، لتدريب 70 نزيلًا على الأساسيات، وتأهيلهم للالتحاق ببرامج تخصصية في الرسم التشكيلي، والخط العربي، والموسيقى، وغيرها من البرامج التي تقدمها المؤسسة.

وقال مدير السجون بمنطقة الباحة العقيد فايز بن مبارك الأحمري: "إن إقامة مثل هذا البرنامج التدريبي؛ سيكون لها الأثر الكبير في فتح مجالات وفرص عمل للنزلاء بعد خروجهم من السجن.

وأضاف "الأحمري" أن البرنامج يعدّ بداية مباركة لمزيد من التعاون والعطاء بين مؤسسة "نون الفنون" ومديرية السجون بالمنطقة؛ لما فيه الخير والنفع للنزلاء.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
04:57 PM

انطلاق دورة الخط العربي والرسم التشكيلي في سجون الباحة

تنظمها مؤسسة "نون الفنون" للنزلاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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انطلقت، الأربعاء، الدورة التدريبية الأولى في الخط العربي والرسم التشكيلي، وتنظمها مؤسسة "نون الفنون" بالباحة، لنزلاء إدارة السجن العام بالمنطقة.

وتعقد الدورة أسبوعيًّا في المجالات الفنية والثقافية، لتدريب 70 نزيلًا على الأساسيات، وتأهيلهم للالتحاق ببرامج تخصصية في الرسم التشكيلي، والخط العربي، والموسيقى، وغيرها من البرامج التي تقدمها المؤسسة.

وقال مدير السجون بمنطقة الباحة العقيد فايز بن مبارك الأحمري: "إن إقامة مثل هذا البرنامج التدريبي؛ سيكون لها الأثر الكبير في فتح مجالات وفرص عمل للنزلاء بعد خروجهم من السجن.

وأضاف "الأحمري" أن البرنامج يعدّ بداية مباركة لمزيد من التعاون والعطاء بين مؤسسة "نون الفنون" ومديرية السجون بالمنطقة؛ لما فيه الخير والنفع للنزلاء.

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