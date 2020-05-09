مكة تسجل 417 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتتصدر حالات التعافي

2655 حالة شفاء و103 وفيات حتى اليوم

سجّلت مكة المكرمة رقماً قياسياً لها منذ بداية تفشي فيروس "كورونا" الجديد في المملكة، حيث شهدت اليوم 417 إصابة جديدة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 8073 حالة، منها 5315 حالات نشطة، فيما تماثلت 2655 حالة للشفاء لتتصدر مدن المملكة في حالات الشفاء تلتها الرياض.

وبلغ عدد الوفيات بمكة: 103 حالة وفاة حتى اليوم، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.