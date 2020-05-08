صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط ( 319) متسولاً من جنسيات مختلفة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
شرطة مكة المكرمة: ضبط (319) متسولاً من جنسيات مختلفة في جميع محافظات المنطقة
صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط ( 319) متسولاً من جنسيات مختلفة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
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شرطة مكة المكرمة: ضبط (319) متسولاً من جنسيات مختلفة في جميع محافظات المنطقةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-08
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
01:34 AM
شرطة مكة المكرمة: ضبط (319) متسولاً من جنسيات مختلفة في جميع محافظات المنطقة
صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط ( 319) متسولاً من جنسيات مختلفة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
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