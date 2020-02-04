9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار وسُحب رعدية ورياح نشطة وضباب

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والجموم والطائف والعرضيات والقنفذة والليث وبحرة وميسان، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد سُحبًا رعدية، ورياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وذكرت الهيئة في تنبيه ثالث لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والمخواة وبلجرشي، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير حالة مماثلة من الضباب الذي يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ17:00 من مساء الثلاثاء.

ونبهت الهيئة منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويقعية والمجمعة وعفيف. وتبدأ الحالة الساعة الـ 13.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ21:00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة القصيم أيضًا رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والرس والمذنب وبريدة وعنيزة، وتبدأ الساعة الـ 13.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ20:00 من مساء الثلاثاء.

ونبهت الأرصاد منطقة حائل بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان والغزالة وموقق وحائل، وتبدأ الساعة الـ 13.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ20:00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية سحبًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن والعليا، وتبدأ الساعة الـ 13.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ21:00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبه آخر للمنطقة الشرقية ذكرت الأرصاد أنها تشهد عوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الأحساء والجبيل والخبر والقطيف، وتبدأ الساعة الـ 04.00 من فجر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الثلاثاء.

وتشهد منطقة جازان سحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتشمل أبو عريش والدرب وبيش وجازان وصبيا وفرسان، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّهت منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق وبلجرشي والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتبدأ الحالة الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والنماص وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل. وتبدأ الحالة الساعة الـ 11.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.