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في مواجهة مصيرية.. الفيحاء يختتم تحضيراته للقاء النصر‬

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء حصة تدريبية عصر اليوم الجمعة، بمقر النادي بقيادة المدير الفني "الوطني" يوسف الغدير، وذلك في ختام تحضيرات الفريق لمواجهة نظيره النصر غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.


حيث أدى اللاعبون في بداية المران التمارين اللياقية الوقائية وتقوية العضلات، إلى جانب التمارين التكنيكية وتمارين المربعات، بعد ذلك فرض "الغدير" عدة محطات تدريبية تضمنت تمارين فنية وتكتيكية خاصة بخط الدفاع، تبعها مناورة على منتصف الملعب قبل أن يختتم المران بالتسديد المباشر على المرمى وركلات الزاوية.

كما واصل بندر المطيري وعبد الكريم القحطاني برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في مواجهة مصيرية.. الفيحاء يختتم تحضيراته للقاء النصر‬
سبق

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء حصة تدريبية عصر اليوم الجمعة، بمقر النادي بقيادة المدير الفني "الوطني" يوسف الغدير، وذلك في ختام تحضيرات الفريق لمواجهة نظيره النصر غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.


حيث أدى اللاعبون في بداية المران التمارين اللياقية الوقائية وتقوية العضلات، إلى جانب التمارين التكنيكية وتمارين المربعات، بعد ذلك فرض "الغدير" عدة محطات تدريبية تضمنت تمارين فنية وتكتيكية خاصة بخط الدفاع، تبعها مناورة على منتصف الملعب قبل أن يختتم المران بالتسديد المباشر على المرمى وركلات الزاوية.

كما واصل بندر المطيري وعبد الكريم القحطاني برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
08:24 PM

في مواجهة مصيرية.. الفيحاء يختتم تحضيراته للقاء النصر‬

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء حصة تدريبية عصر اليوم الجمعة، بمقر النادي بقيادة المدير الفني "الوطني" يوسف الغدير، وذلك في ختام تحضيرات الفريق لمواجهة نظيره النصر غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.


حيث أدى اللاعبون في بداية المران التمارين اللياقية الوقائية وتقوية العضلات، إلى جانب التمارين التكنيكية وتمارين المربعات، بعد ذلك فرض "الغدير" عدة محطات تدريبية تضمنت تمارين فنية وتكتيكية خاصة بخط الدفاع، تبعها مناورة على منتصف الملعب قبل أن يختتم المران بالتسديد المباشر على المرمى وركلات الزاوية.

كما واصل بندر المطيري وعبد الكريم القحطاني برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

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