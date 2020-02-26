يُذكر أن صحة القريات تشهد تطوراً مستمراً في جميع التخصصات، إضافة إلى استقطاب كفاءات من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على أعلى المؤهلات العلمية في أدق التخصصات الطبية.

وأوضحت صحة القريات أن المستشفى يواصل إجراء عمليات جراحة تكميم المعدة للمرضى الذي يعانون السمنة، تباشرها مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين.

تمكنت -بفضل الله- الفرق الطبية بمستشفى القريات العام من إجراء 18 عملية تكميم خلال الأسبوع الماضي؛ تكللت جميعها بالنجاح، ولله الحمد.

خلال أسبوع .. 18 عملية تكميم ناجحة في مستشفى القريات العام وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-26 تمكنت -بفضل الله- الفرق الطبية بمستشفى القريات العام من إجراء 18 عملية تكميم خلال الأسبوع الماضي؛ تكللت جميعها بالنجاح، ولله الحمد. وأوضحت صحة القريات أن المستشفى يواصل إجراء عمليات جراحة تكميم المعدة للمرضى الذي يعانون السمنة، تباشرها مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين. يُذكر أن صحة القريات تشهد تطوراً مستمراً في جميع التخصصات، إضافة إلى استقطاب كفاءات من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على أعلى المؤهلات العلمية في أدق التخصصات الطبية.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 11:57 AM

خلال أسبوع .. 18 عملية تكميم ناجحة في مستشفى القريات العام أجرتها مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين لمرضى السمنة





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تمكنت -بفضل الله- الفرق الطبية بمستشفى القريات العام من إجراء 18 عملية تكميم خلال الأسبوع الماضي؛ تكللت جميعها بالنجاح، ولله الحمد.

وأوضحت صحة القريات أن المستشفى يواصل إجراء عمليات جراحة تكميم المعدة للمرضى الذي يعانون السمنة، تباشرها مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين.

يُذكر أن صحة القريات تشهد تطوراً مستمراً في جميع التخصصات، إضافة إلى استقطاب كفاءات من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على أعلى المؤهلات العلمية في أدق التخصصات الطبية.