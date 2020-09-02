النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دراسة: الرجال البدناء يواجهون خطر الموت بسبب مرض خطير

لهذا السبب الدهون المُخَزّنة في البطن هي الأخطر على الإطلاق

خلصت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد، ونشرتها صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن الرجال البدناء أكثر عرضة لخطر الوفاة بمرض سرطان البروستاتا.

وحسب موقع قناة "الحرة"، توصلت الدراسة التي أجريت على أكثر من 200 ألف شخص، إلى أن الرجال الذين يخزّنون الدهون حول الحجاب الحاجز، يواجهون خطر الوفاة بهذا المرض.

ويتعرض الرجل الذي يبلغ حجم خصره 40 بوصة أو أكثر، لخطوة الوفاة بسرطان البروستاتا بنسبة 35%، من الرجل الذي لا يتجاوز خصره 35 بوصة؛ وفقًا للدراسة.

أخطر أنواع الدهون

وقال الباحثون: إن الدهون المخزّنة في البطن تُعَد من أخطر أنواع الدهون، لأنها تغلف الأعضاء الحيوية مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، وهذا يتداخل مع الوظائف الحيوية ويعزز نمو الخلايا السرطانية.

وقُدّمت الدراسة التي راقبها العلماء لمدة 10 سنوات، في المؤتمر الأوروبي والدولي للسمنة.

ومع ذلك، لم يكتشف الباحثون أي ارتباط واضح بين مؤشر كتلة جسم الرجل، أو نسبة الدهون الإجمالية، وسرطان البروستاتا.

وقالت أخصائية الأوبئة الغذائية في جامعة أكسفورد، والتي قادت الدراسة، أورورا بيريز كورناغو: "وجدنا ارتباطًا مهمًّا بين تركيز دهون الجسم حول البطن والخصر، وخطر الوفاة بسرطان البروستاتا؛ لكن لا يوجد ارتباط واضح بين إجمالي الدهون في الجسم، وخطر الوفاة بهذا المرض".

وأضافت: "أن الرسالة الموجهة للرجال هي ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي؛ لضمان الحفاظ على وزن صحي ومحيط خصر أقل".

الرئيسية/ محطات

اعلان
دراسة: الرجال البدناء يواجهون خطر الموت بسبب مرض خطير
سبق

خلصت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد، ونشرتها صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن الرجال البدناء أكثر عرضة لخطر الوفاة بمرض سرطان البروستاتا.

وحسب موقع قناة "الحرة"، توصلت الدراسة التي أجريت على أكثر من 200 ألف شخص، إلى أن الرجال الذين يخزّنون الدهون حول الحجاب الحاجز، يواجهون خطر الوفاة بهذا المرض.

ويتعرض الرجل الذي يبلغ حجم خصره 40 بوصة أو أكثر، لخطوة الوفاة بسرطان البروستاتا بنسبة 35%، من الرجل الذي لا يتجاوز خصره 35 بوصة؛ وفقًا للدراسة.

أخطر أنواع الدهون

وقال الباحثون: إن الدهون المخزّنة في البطن تُعَد من أخطر أنواع الدهون، لأنها تغلف الأعضاء الحيوية مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، وهذا يتداخل مع الوظائف الحيوية ويعزز نمو الخلايا السرطانية.

وقُدّمت الدراسة التي راقبها العلماء لمدة 10 سنوات، في المؤتمر الأوروبي والدولي للسمنة.

ومع ذلك، لم يكتشف الباحثون أي ارتباط واضح بين مؤشر كتلة جسم الرجل، أو نسبة الدهون الإجمالية، وسرطان البروستاتا.

وقالت أخصائية الأوبئة الغذائية في جامعة أكسفورد، والتي قادت الدراسة، أورورا بيريز كورناغو: "وجدنا ارتباطًا مهمًّا بين تركيز دهون الجسم حول البطن والخصر، وخطر الوفاة بسرطان البروستاتا؛ لكن لا يوجد ارتباط واضح بين إجمالي الدهون في الجسم، وخطر الوفاة بهذا المرض".

وأضافت: "أن الرسالة الموجهة للرجال هي ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي؛ لضمان الحفاظ على وزن صحي ومحيط خصر أقل".

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
11:03 AM

دراسة: الرجال البدناء يواجهون خطر الموت بسبب مرض خطير

لهذا السبب الدهون المُخَزّنة في البطن هي الأخطر على الإطلاق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,334

خلصت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد، ونشرتها صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن الرجال البدناء أكثر عرضة لخطر الوفاة بمرض سرطان البروستاتا.

وحسب موقع قناة "الحرة"، توصلت الدراسة التي أجريت على أكثر من 200 ألف شخص، إلى أن الرجال الذين يخزّنون الدهون حول الحجاب الحاجز، يواجهون خطر الوفاة بهذا المرض.

ويتعرض الرجل الذي يبلغ حجم خصره 40 بوصة أو أكثر، لخطوة الوفاة بسرطان البروستاتا بنسبة 35%، من الرجل الذي لا يتجاوز خصره 35 بوصة؛ وفقًا للدراسة.

أخطر أنواع الدهون

وقال الباحثون: إن الدهون المخزّنة في البطن تُعَد من أخطر أنواع الدهون، لأنها تغلف الأعضاء الحيوية مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، وهذا يتداخل مع الوظائف الحيوية ويعزز نمو الخلايا السرطانية.

وقُدّمت الدراسة التي راقبها العلماء لمدة 10 سنوات، في المؤتمر الأوروبي والدولي للسمنة.

ومع ذلك، لم يكتشف الباحثون أي ارتباط واضح بين مؤشر كتلة جسم الرجل، أو نسبة الدهون الإجمالية، وسرطان البروستاتا.

وقالت أخصائية الأوبئة الغذائية في جامعة أكسفورد، والتي قادت الدراسة، أورورا بيريز كورناغو: "وجدنا ارتباطًا مهمًّا بين تركيز دهون الجسم حول البطن والخصر، وخطر الوفاة بسرطان البروستاتا؛ لكن لا يوجد ارتباط واضح بين إجمالي الدهون في الجسم، وخطر الوفاة بهذا المرض".

وأضافت: "أن الرسالة الموجهة للرجال هي ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي؛ لضمان الحفاظ على وزن صحي ومحيط خصر أقل".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,635
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,992
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,166

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة