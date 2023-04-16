النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رسميًّا.. بريطانيا توافق على جهاز جديد للتنفس الصناعي لمكافحة كورونا

الحكومة تؤكد حاجتها لآلاف الأجهزة لمواجهة الفيروس

وافقت الجهات التنظيمية في بريطانيا، اليوم الخميس، على جهاز تنفس صناعي تنتجه مجموعة من بينها شركات "إيرباص" و"فورد" و"مكلارين".

ووفقًا لـ"رويترز": فان جهاز التنفس الصناعي سيكون أول جهاز يحصل على الموافقة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي تحاول الحكومات على مستوى العالم زيادة أعداد المتاح لديها من أجهزة التنفس الصناعي الضرورية لمن يعانون من فشل رئوي، وهو من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد-19.

النسخة المعدلة للجهاز ستنضم لتصميم قائم تنتجه شركة "بينلون" للمعدات الطبية، إلى منتج آخر من شركة "سميثز" تشارك في إنتاجه مجموعة من شركات الفضاء والطيران والهندسة والسيارات لتلبية طلبية للحكومة.

ديك إلسي المدير التنفيذي لمجموعة شركات "فنتيليتور تشالنج يو كيه"؛ قال: "نعمل بالتعاون الوثيق مع شركائنا في سلسلة الإمداد لنزيد الإنتاج بسرعة ونحقق هدفنا؛ وهو 1500 وحدة على الأقل أسبوعيًّا".

وقالت الحكومة اليوم: إنها تريد 15 ألف وحدة من "بينلون"، وآلاف الوحدات من "سميثز".

وانطلقت المبادرة بعد أن دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون قطاع الصناعة؛ إلى المساعدة في مكافحة فيروس كورونا، فغيّرت العديد من الشركات نشاطها المعتاد للإسهام في المشروع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
رسميًّا.. بريطانيا توافق على جهاز جديد للتنفس الصناعي لمكافحة كورونا
سبق

وافقت الجهات التنظيمية في بريطانيا، اليوم الخميس، على جهاز تنفس صناعي تنتجه مجموعة من بينها شركات "إيرباص" و"فورد" و"مكلارين".

ووفقًا لـ"رويترز": فان جهاز التنفس الصناعي سيكون أول جهاز يحصل على الموافقة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي تحاول الحكومات على مستوى العالم زيادة أعداد المتاح لديها من أجهزة التنفس الصناعي الضرورية لمن يعانون من فشل رئوي، وهو من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد-19.

النسخة المعدلة للجهاز ستنضم لتصميم قائم تنتجه شركة "بينلون" للمعدات الطبية، إلى منتج آخر من شركة "سميثز" تشارك في إنتاجه مجموعة من شركات الفضاء والطيران والهندسة والسيارات لتلبية طلبية للحكومة.

ديك إلسي المدير التنفيذي لمجموعة شركات "فنتيليتور تشالنج يو كيه"؛ قال: "نعمل بالتعاون الوثيق مع شركائنا في سلسلة الإمداد لنزيد الإنتاج بسرعة ونحقق هدفنا؛ وهو 1500 وحدة على الأقل أسبوعيًّا".

وقالت الحكومة اليوم: إنها تريد 15 ألف وحدة من "بينلون"، وآلاف الوحدات من "سميثز".

وانطلقت المبادرة بعد أن دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون قطاع الصناعة؛ إلى المساعدة في مكافحة فيروس كورونا، فغيّرت العديد من الشركات نشاطها المعتاد للإسهام في المشروع.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
05:35 PM

رسميًّا.. بريطانيا توافق على جهاز جديد للتنفس الصناعي لمكافحة كورونا

الحكومة تؤكد حاجتها لآلاف الأجهزة لمواجهة الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,388

وافقت الجهات التنظيمية في بريطانيا، اليوم الخميس، على جهاز تنفس صناعي تنتجه مجموعة من بينها شركات "إيرباص" و"فورد" و"مكلارين".

ووفقًا لـ"رويترز": فان جهاز التنفس الصناعي سيكون أول جهاز يحصل على الموافقة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي تحاول الحكومات على مستوى العالم زيادة أعداد المتاح لديها من أجهزة التنفس الصناعي الضرورية لمن يعانون من فشل رئوي، وهو من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد-19.

النسخة المعدلة للجهاز ستنضم لتصميم قائم تنتجه شركة "بينلون" للمعدات الطبية، إلى منتج آخر من شركة "سميثز" تشارك في إنتاجه مجموعة من شركات الفضاء والطيران والهندسة والسيارات لتلبية طلبية للحكومة.

ديك إلسي المدير التنفيذي لمجموعة شركات "فنتيليتور تشالنج يو كيه"؛ قال: "نعمل بالتعاون الوثيق مع شركائنا في سلسلة الإمداد لنزيد الإنتاج بسرعة ونحقق هدفنا؛ وهو 1500 وحدة على الأقل أسبوعيًّا".

وقالت الحكومة اليوم: إنها تريد 15 ألف وحدة من "بينلون"، وآلاف الوحدات من "سميثز".

وانطلقت المبادرة بعد أن دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون قطاع الصناعة؛ إلى المساعدة في مكافحة فيروس كورونا، فغيّرت العديد من الشركات نشاطها المعتاد للإسهام في المشروع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,281
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,618
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,169
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,316

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة