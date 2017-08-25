النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

شرطة مكة تُطيح بشخص نشر محتوى يتضمّن ادعاءات مسيئة على أبنائه

مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس.. أُحيل إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد نشره على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمّن اتهامات وادعاءات مسيئة على أبنائه.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه مقيمٌ من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، وأن ما نشره ادعاءات كيدية لا أساس لها من الصحة.

وتم توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة مكة تُطيح بشخص نشر محتوى يتضمّن ادعاءات مسيئة على أبنائه
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد نشره على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمّن اتهامات وادعاءات مسيئة على أبنائه.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه مقيمٌ من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، وأن ما نشره ادعاءات كيدية لا أساس لها من الصحة.

وتم توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
12:42 PM

شرطة مكة تُطيح بشخص نشر محتوى يتضمّن ادعاءات مسيئة على أبنائه

مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس.. أُحيل إلى فرع النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
3,909

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد نشره على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمّن اتهامات وادعاءات مسيئة على أبنائه.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه مقيمٌ من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، وأن ما نشره ادعاءات كيدية لا أساس لها من الصحة.

وتم توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,055
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,706
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة