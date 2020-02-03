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ممثل الاتحاد الأوروبي: من دون اتفاق الفلسطينيين والإسرائيليين تنعدم فرص نجاح أي خطة سلام

قال :"نحن بحاجة إلى حلول يمكن أن يقبلها الطرفان في هذا الصراع الطويل الأمد"

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل أنه من دون اتفاق بين جميع الأطراف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تنعدم فرص نجاح أي خطة سلام.

وتفصيلاً، دعا بوريل خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمّان، الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد طريق مستدام للمضي قدمًا، بناء على الأسس والمعايير المتفق عليها دوليًا، ومن بينها حدود عام 1967م، وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى حلول يمكن أن يقبلها الطرفان في هذا الصراع الطويل الأمد".

ومن جانب آخر، أكد "الصفدي" أن القضية الفلسطينية في مقدمة المحادثات حول الشأن الإقليمي، مثمنًا موقف الاتحاد الأوروبي المتمسك بالشرعية الدولية وبحل الدولتين أساسًا لحل الصراع.

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ممثل الاتحاد الأوروبي: من دون اتفاق الفلسطينيين والإسرائيليين تنعدم فرص نجاح أي خطة سلام
سبق

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل أنه من دون اتفاق بين جميع الأطراف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تنعدم فرص نجاح أي خطة سلام.

وتفصيلاً، دعا بوريل خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمّان، الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد طريق مستدام للمضي قدمًا، بناء على الأسس والمعايير المتفق عليها دوليًا، ومن بينها حدود عام 1967م، وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى حلول يمكن أن يقبلها الطرفان في هذا الصراع الطويل الأمد".

ومن جانب آخر، أكد "الصفدي" أن القضية الفلسطينية في مقدمة المحادثات حول الشأن الإقليمي، مثمنًا موقف الاتحاد الأوروبي المتمسك بالشرعية الدولية وبحل الدولتين أساسًا لحل الصراع.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
12:19 AM

ممثل الاتحاد الأوروبي: من دون اتفاق الفلسطينيين والإسرائيليين تنعدم فرص نجاح أي خطة سلام

قال :"نحن بحاجة إلى حلول يمكن أن يقبلها الطرفان في هذا الصراع الطويل الأمد"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل أنه من دون اتفاق بين جميع الأطراف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تنعدم فرص نجاح أي خطة سلام.

وتفصيلاً، دعا بوريل خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمّان، الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد طريق مستدام للمضي قدمًا، بناء على الأسس والمعايير المتفق عليها دوليًا، ومن بينها حدود عام 1967م، وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى حلول يمكن أن يقبلها الطرفان في هذا الصراع الطويل الأمد".

ومن جانب آخر، أكد "الصفدي" أن القضية الفلسطينية في مقدمة المحادثات حول الشأن الإقليمي، مثمنًا موقف الاتحاد الأوروبي المتمسك بالشرعية الدولية وبحل الدولتين أساسًا لحل الصراع.

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