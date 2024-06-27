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الهلال يوقع مع "إعمار العقارية" لمدة 5 أعوام

شريك إستراتيجي بدءاً من الموسم المقبل

وقعت إدارة الهلال برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل عقد شراكة رعاية مع شركة إعمار العقارية لمدة 5 أعوام.

ووقع العقد عن إعمار رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وتقرر أن يكون شعار "إعمار" على قمصان لاعبي الفريق الكروي الأول بدءاً من الموسم المقبل 2019-2020.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يوقع مع "إعمار العقارية" لمدة 5 أعوام
سبق

وقعت إدارة الهلال برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل عقد شراكة رعاية مع شركة إعمار العقارية لمدة 5 أعوام.

ووقع العقد عن إعمار رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وتقرر أن يكون شعار "إعمار" على قمصان لاعبي الفريق الكروي الأول بدءاً من الموسم المقبل 2019-2020.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
08:48 PM

الهلال يوقع مع "إعمار العقارية" لمدة 5 أعوام

شريك إستراتيجي بدءاً من الموسم المقبل

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
3,367

وقعت إدارة الهلال برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل عقد شراكة رعاية مع شركة إعمار العقارية لمدة 5 أعوام.

ووقع العقد عن إعمار رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وتقرر أن يكون شعار "إعمار" على قمصان لاعبي الفريق الكروي الأول بدءاً من الموسم المقبل 2019-2020.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,327
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,177
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,691
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,056

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