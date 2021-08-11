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"الموارد البشرية" تضبط 1029 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس

تبلغ قيمة المخالفة الواحدة 3000 ريال

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها ضبطت (1029) مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وقالت الوزارة: "نص المخالفة رقم 33 قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار الوزير، وتبلغ قيمة المخالفة 3000 ريال".

وأضافت أن مجموع الزيارات 1029 زيارة، ومجموع المخالفات 1029 مخالفة.

وتابعت: "تمنع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشغيل العاملين تحت الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 عصراً خلال الفترة ما بين 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام ميلادي".

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"الموارد البشرية" تضبط 1029 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس
سبق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها ضبطت (1029) مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وقالت الوزارة: "نص المخالفة رقم 33 قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار الوزير، وتبلغ قيمة المخالفة 3000 ريال".

وأضافت أن مجموع الزيارات 1029 زيارة، ومجموع المخالفات 1029 مخالفة.

وتابعت: "تمنع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشغيل العاملين تحت الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 عصراً خلال الفترة ما بين 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام ميلادي".

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
07:57 PM

"الموارد البشرية" تضبط 1029 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس

تبلغ قيمة المخالفة الواحدة 3000 ريال

A A A
ذياب الشمري - الرياض
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها ضبطت (1029) مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وقالت الوزارة: "نص المخالفة رقم 33 قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار الوزير، وتبلغ قيمة المخالفة 3000 ريال".

وأضافت أن مجموع الزيارات 1029 زيارة، ومجموع المخالفات 1029 مخالفة.

وتابعت: "تمنع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشغيل العاملين تحت الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 عصراً خلال الفترة ما بين 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام ميلادي".

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