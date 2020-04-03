"يويفا" يهدد أنديته بالإبعاد في حال إلغاء الدوريات

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم أنه "من المبكر" و"غير المبرر" لأي بطولة محلية أن تتخذ قرار إلغاء الموسم بشكل نهائي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مهدداً بالإبعاد عن المسابقتين القاريتين لأندية الدوريات التي لا تستكمل.

ويأتي موقف الاتحاد القاري بعد يوم على قرار رابطة الدوري البلجيكي بإنهاء الموسم و"قبول الترتيب الحالي كتصنيف نهائي".

وأبدى رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين في بيان المنظمة اليوم ثقته باحتمال عودة المنافسات في الأشهر المقبلة.

وقال: "نعتقد أن أي قرار بإنهاء المسابقات المحلية في هذه المرحلة، سابق لأوانه وليس له ما يبرره".

ومن المتوقع أن تصادق الجمعية العمومية على قرار رابطة الدوري البلجيكي بإيقاف الموسم نهائيًا في 15 أبريل الحالي، وما يترتب عن ذلك من تتويج لبروج باللقب بما أنه كان يتقدم بفارق 15 نقطة على أقرب ملاحقيه قبل تعليق الدوري حتى نهاية الشهر الحالي.

وشهد الدوري إنهاء 29 مرحلة من أصل 30 ضمن الدوري المنتظم، قبل انطلاق فترة الـ"بلاي أوف" التي كان مقرراً أن يشارك فيها أول ستة أندية في الترتيب، ونتيجة الدور الفاصل، يتأهل صاحب المركز الأول إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والوصيف إلى الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية الأولى، والثالث إلى الدور الفاصل من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويتخوف بأن تمهد بلجيكا بالقرار في حال تم التصديق عليه من قبل الجمعية العمومية منتصف الشهر الحالي، الطريق أمام البطولات الأوروبية الأخرى للسير على هذه الخطى، لاسيما في إيطاليا وإنكلترا، حيث هناك مطالبة بإنهاء الموسم في ظل ارتفاع حالات الوفيات والإصابات بفيروس "كوفيد-19".

وشكك البيان بإمكانية المشاركة في المسابقتين القاريتين لأندية الدوريات التي قررت إلغاء الموسم، موضحاً أن المشاركة في المسابقات الأوروبية تتحدد بالنتيجة الرياضية المحققة في نهاية كل بطولة محلية كاملة، والتوقف السابق لأوانه يثير الشكوك حول تحقيق هذا الشرط، أي ذلك المتعلق بضرورة أن يكون ترتيب الفرق مرتبطًا بإنهاء الموسم بأكمله.



وختم البيان: "يحتفظ يويفا بالحق في تقييم أحقية الأندية التي سيتم قبولها في مسابقاته للأندية في موسم 2020-2021".