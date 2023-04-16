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سلطنة عمان تعزل سوقاً سياحيّاً بسبب مخاوف من انتشار "كورونا"

السلطات رصدت 12 إصابة بالفيروس فيه

أغلقت سلطنة عمان، اليوم (الخميس)، سوقًا للأقمشة في مدينة يتردّد عليها السياح؛ بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، في حين أعلنت يوم الخميس اكتشاف أكثر من 100 إصابة جديدة أغلبها بين الوافدين الأجانب، ليتجاوز عدد الإصابات ألف حالة.

وأوضح وزير الصحة العماني أن سوق الأقمشة في بلدة جعلان بني بو علي، في محافظة جنوب الشرقية، التي تشتهر بأبراج المراقبة وبقلعتها؛ سيبدأ عزلها من اليوم حتى إشعار آخر، بعد رصد 12 حالة عدوى فيها؛ وفقً لـ"رويترز".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أغلقت السلطنة محافظة مسقط التي تضم العاصمة، بعد منع الحركة في مدينة مطرح التي يوجد بها بعض من أقدم أسواق البلاد؛ بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخول المنخفضة.

فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان تعزل سوقاً سياحيّاً بسبب مخاوف من انتشار "كورونا"
سبق

أغلقت سلطنة عمان، اليوم (الخميس)، سوقًا للأقمشة في مدينة يتردّد عليها السياح؛ بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، في حين أعلنت يوم الخميس اكتشاف أكثر من 100 إصابة جديدة أغلبها بين الوافدين الأجانب، ليتجاوز عدد الإصابات ألف حالة.

وأوضح وزير الصحة العماني أن سوق الأقمشة في بلدة جعلان بني بو علي، في محافظة جنوب الشرقية، التي تشتهر بأبراج المراقبة وبقلعتها؛ سيبدأ عزلها من اليوم حتى إشعار آخر، بعد رصد 12 حالة عدوى فيها؛ وفقً لـ"رويترز".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أغلقت السلطنة محافظة مسقط التي تضم العاصمة، بعد منع الحركة في مدينة مطرح التي يوجد بها بعض من أقدم أسواق البلاد؛ بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخول المنخفضة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
04:26 PM

سلطنة عمان تعزل سوقاً سياحيّاً بسبب مخاوف من انتشار "كورونا"

السلطات رصدت 12 إصابة بالفيروس فيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت سلطنة عمان، اليوم (الخميس)، سوقًا للأقمشة في مدينة يتردّد عليها السياح؛ بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، في حين أعلنت يوم الخميس اكتشاف أكثر من 100 إصابة جديدة أغلبها بين الوافدين الأجانب، ليتجاوز عدد الإصابات ألف حالة.

وأوضح وزير الصحة العماني أن سوق الأقمشة في بلدة جعلان بني بو علي، في محافظة جنوب الشرقية، التي تشتهر بأبراج المراقبة وبقلعتها؛ سيبدأ عزلها من اليوم حتى إشعار آخر، بعد رصد 12 حالة عدوى فيها؛ وفقً لـ"رويترز".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أغلقت السلطنة محافظة مسقط التي تضم العاصمة، بعد منع الحركة في مدينة مطرح التي يوجد بها بعض من أقدم أسواق البلاد؛ بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخول المنخفضة.

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