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الحكومة الأسترالية: 76 مليون دولار لتعافي السياحة المتأثرة من الحرائق

موريسون: التمويل يتعلق بجذب الزوار للمساعدة في إبقاء عمل الشركات

أعلنت الحكومة الأسترالية، المحافظة على حزمة تعافٍ سياحية بقيمة 76 مليون دولار أسترالي (52.3 مليون دولار أمريكي)؛ استجابة لحرائق الغابات المدمرة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان اليوم، أن السياحة الأسترالية تواجه "أكبر تحدٍّ".

وأضاف موريسون أن هذه الدفعة الأولى من المساعدات السياحية، ستؤخذ من الصندوق الوطني للتعافي من حرائق الغابات البالغ حجمه مليارا دولار أسترالي.

وذكر موريسون أن واحدة من بين كل 13 وظيفة أسترالية تعتمد على السياحة والضيافة، وأن "هذه نقطة فارقة للعديد من الشركات والمراكز السياحية النشطة وليس فقط في تلك المناطق التي تعرضت مباشرة لحرائق الغابات".

وتابع موريسون، أن التمويل "يتعلق بجذب المزيد من الزوار؛ للمساعدة في إبقاء استمرار عمل الشركات المحلية وحماية الوظائف المحلية في جميع أنحاء البلاد؛ وخاصة في تلك المناطق التي دُمرت بشكل مباشر".

الحكومة الأسترالية حرائق أستراليا

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة الأسترالية: 76 مليون دولار لتعافي السياحة المتأثرة من الحرائق
سبق

أعلنت الحكومة الأسترالية، المحافظة على حزمة تعافٍ سياحية بقيمة 76 مليون دولار أسترالي (52.3 مليون دولار أمريكي)؛ استجابة لحرائق الغابات المدمرة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان اليوم، أن السياحة الأسترالية تواجه "أكبر تحدٍّ".

وأضاف موريسون أن هذه الدفعة الأولى من المساعدات السياحية، ستؤخذ من الصندوق الوطني للتعافي من حرائق الغابات البالغ حجمه مليارا دولار أسترالي.

وذكر موريسون أن واحدة من بين كل 13 وظيفة أسترالية تعتمد على السياحة والضيافة، وأن "هذه نقطة فارقة للعديد من الشركات والمراكز السياحية النشطة وليس فقط في تلك المناطق التي تعرضت مباشرة لحرائق الغابات".

وتابع موريسون، أن التمويل "يتعلق بجذب المزيد من الزوار؛ للمساعدة في إبقاء استمرار عمل الشركات المحلية وحماية الوظائف المحلية في جميع أنحاء البلاد؛ وخاصة في تلك المناطق التي دُمرت بشكل مباشر".

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
08:45 AM

الحكومة الأسترالية: 76 مليون دولار لتعافي السياحة المتأثرة من الحرائق

موريسون: التمويل يتعلق بجذب الزوار للمساعدة في إبقاء عمل الشركات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الحكومة الأسترالية، المحافظة على حزمة تعافٍ سياحية بقيمة 76 مليون دولار أسترالي (52.3 مليون دولار أمريكي)؛ استجابة لحرائق الغابات المدمرة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان اليوم، أن السياحة الأسترالية تواجه "أكبر تحدٍّ".

وأضاف موريسون أن هذه الدفعة الأولى من المساعدات السياحية، ستؤخذ من الصندوق الوطني للتعافي من حرائق الغابات البالغ حجمه مليارا دولار أسترالي.

وذكر موريسون أن واحدة من بين كل 13 وظيفة أسترالية تعتمد على السياحة والضيافة، وأن "هذه نقطة فارقة للعديد من الشركات والمراكز السياحية النشطة وليس فقط في تلك المناطق التي تعرضت مباشرة لحرائق الغابات".

وتابع موريسون، أن التمويل "يتعلق بجذب المزيد من الزوار؛ للمساعدة في إبقاء استمرار عمل الشركات المحلية وحماية الوظائف المحلية في جميع أنحاء البلاد؛ وخاصة في تلك المناطق التي دُمرت بشكل مباشر".

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