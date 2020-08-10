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النفط يرتفع 1%.. "برنت" يسجل 44.8 دولارًا و"الأمريكي" 41.7 دولارًا

مدفوعًا بتحسن الطلب والفتح التدريجي للاقتصادات وتخفيف قيود "كورونا"

ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر أكتوبر المقبل، اليوم، بنسبة 0.8% لتتداول عند 44.8 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) تسليم شهر سبتمبر، بنحو 1.1% ليتداول عند 41.7 دولارًا للبرميل.

وجاءت موجة الارتفاعات الأخيرة مدفوعة بتحسن الطلب مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم، وتخفيف قيود مواجهة "كورونا"، إضافة إلى تقلص المعروض، مع إعلان تخفيضات طوعية من المملكة بمقدار مليون برميل يوميًّا.

وكانت أسعار النفط قد صعدت الأسابيع الثلاثة الماضية، بفضل بدء دول تحالف "أوبك +" بتنفيذ الاتفاق، الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميًّا، مباشرة بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، ولم تنتظر بدء التطبيق الذي كان مقررًا له الأول من (مايو).

ووفق "رويترز"، دعم الارتفاع عامل آخر في جانب الطلب، وهو عودة العديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي؛ بما يعني تفاؤلًا بتحريك الطلب على النفط، علاوة على عامل طمأنة السعودية الأسواق عندما تراجعت الأسعار، بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لإعادة الاستقرار إليها.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يرتفع 1%.. "برنت" يسجل 44.8 دولارًا و"الأمريكي" 41.7 دولارًا
سبق

ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر أكتوبر المقبل، اليوم، بنسبة 0.8% لتتداول عند 44.8 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) تسليم شهر سبتمبر، بنحو 1.1% ليتداول عند 41.7 دولارًا للبرميل.

وجاءت موجة الارتفاعات الأخيرة مدفوعة بتحسن الطلب مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم، وتخفيف قيود مواجهة "كورونا"، إضافة إلى تقلص المعروض، مع إعلان تخفيضات طوعية من المملكة بمقدار مليون برميل يوميًّا.

وكانت أسعار النفط قد صعدت الأسابيع الثلاثة الماضية، بفضل بدء دول تحالف "أوبك +" بتنفيذ الاتفاق، الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميًّا، مباشرة بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، ولم تنتظر بدء التطبيق الذي كان مقررًا له الأول من (مايو).

ووفق "رويترز"، دعم الارتفاع عامل آخر في جانب الطلب، وهو عودة العديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي؛ بما يعني تفاؤلًا بتحريك الطلب على النفط، علاوة على عامل طمأنة السعودية الأسواق عندما تراجعت الأسعار، بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لإعادة الاستقرار إليها.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
10:52 AM

النفط يرتفع 1%.. "برنت" يسجل 44.8 دولارًا و"الأمريكي" 41.7 دولارًا

مدفوعًا بتحسن الطلب والفتح التدريجي للاقتصادات وتخفيف قيود "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر أكتوبر المقبل، اليوم، بنسبة 0.8% لتتداول عند 44.8 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) تسليم شهر سبتمبر، بنحو 1.1% ليتداول عند 41.7 دولارًا للبرميل.

وجاءت موجة الارتفاعات الأخيرة مدفوعة بتحسن الطلب مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم، وتخفيف قيود مواجهة "كورونا"، إضافة إلى تقلص المعروض، مع إعلان تخفيضات طوعية من المملكة بمقدار مليون برميل يوميًّا.

وكانت أسعار النفط قد صعدت الأسابيع الثلاثة الماضية، بفضل بدء دول تحالف "أوبك +" بتنفيذ الاتفاق، الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميًّا، مباشرة بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، ولم تنتظر بدء التطبيق الذي كان مقررًا له الأول من (مايو).

ووفق "رويترز"، دعم الارتفاع عامل آخر في جانب الطلب، وهو عودة العديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي؛ بما يعني تفاؤلًا بتحريك الطلب على النفط، علاوة على عامل طمأنة السعودية الأسواق عندما تراجعت الأسعار، بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لإعادة الاستقرار إليها.

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